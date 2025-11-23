José Jerí rechazó a expresiones de Claudia Sheinbaum. (Foto: Presidencia)
José Jerí rechazó a expresiones de Claudia Sheinbaum. (Foto: Presidencia)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente de la República, José Jerí, manifestó que no descarta la posibilidad de ingresar por la fuerza a la embajada de México Indicó que su Gobierno está evaluando los pasos a seguir con el Gabinete Ministerial y el primer ministro.

El último 21 de noviembre, el juez Juan Carlos Checkley Soria revocó la comparecencia con restricciones que se le había impuesto a Chávez y dictó prisión preventiva por cinco meses, ordenando su captura a nivel nacional e internacional.

. La Fiscalía pide una pena superior a 10 años de cárcel por el delito de rebelión, relacionado con los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso.

Durante una entrevista con el diario El Comercio, José Jerí declaró: “Si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”, al referirse a la ejecución del mandato judicial. Precisó que aún no se ha tomado una decisión formal y que el tema será debatido internamente.

LEA TAMBIÉN: Comisión Permanente aprueba segundo informe que inhabilita por 10 años a Betssy Chávez

“No hemos meditado todavía con el primer ministro y con el Gabinete qué medida concreta tomaremos, porque recién conocemos la sentencia. Vamos a meditar y mucho”, señaló.

Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México. (Foto: Poder Judicial)
Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México. (Foto: Poder Judicial)

Rechazo a expresiones de Claudia Sheinbaum

Jerí respondió a declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien había señalado que en Perú existe persecución política contra opositores.

“Somos un país soberano y nuestras relaciones se han lesionado porque otros presidentes han permitido estos excesos. Yo no lo voy a permitir”, dijo.


TE PUEDE INTERESAR

José Jerí sobre ampliación del Reinfo: “Tenemos que buscar fórmulas intermedias”
Hoy empiezan las pruebas de polígrafo al personal del INPE, anuncia el presidente José Jerí
José Jerí: entre la percepción y la gestión
José Jerí dice que no gana igual que Dina Boluarte y que recibe salario de congresista

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.