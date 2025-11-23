Poder Judicial ordena 5 meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez

El presidente de la República, José Jerí, manifestó que no descarta la posibilidad de ingresar por la fuerza a la embajada de México para cumplir la orden judicial de detención contra Betssy Chávez. Indicó que su Gobierno está evaluando los pasos a seguir con el Gabinete Ministerial y el primer ministro.

El último 21 de noviembre, el juez Juan Carlos Checkley Soria revocó la comparecencia con restricciones que se le había impuesto a Chávez y dictó prisión preventiva por cinco meses, ordenando su captura a nivel nacional e internacional.

Actualmente, Chávez se encuentra en la embajada de México en Lima, donde ha solicitado asilo. La Fiscalía pide una pena superior a 10 años de cárcel por el delito de rebelión, relacionado con los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso.

Durante una entrevista con el diario El Comercio, José Jerí declaró: “Si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”, al referirse a la ejecución del mandato judicial. Precisó que aún no se ha tomado una decisión formal y que el tema será debatido internamente.

“No hemos meditado todavía con el primer ministro y con el Gabinete qué medida concreta tomaremos, porque recién conocemos la sentencia. Vamos a meditar y mucho”, señaló.

Rechazo a expresiones de Claudia Sheinbaum

Jerí respondió a declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien había señalado que en Perú existe persecución política contra opositores.

“Somos un país soberano y nuestras relaciones se han lesionado porque otros presidentes han permitido estos excesos. Yo no lo voy a permitir”, dijo.



