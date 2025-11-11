José Jerí Oré ha cumplido un mes como presidente por sucesión constitucional. Desde hoy entablará una gira regional para escuchar a las autoridades locales. Foto: difusión
José Jerí Oré ha cumplido un mes como presidente por sucesión constitucional. Desde hoy entablará una gira regional para escuchar a las autoridades locales. Foto: difusión
Redacción Gestión
El presidente por sucesión constitucional, y descartó que reciba la misma remuneración que su antecesora Dina Boluarte —quien lo elevó a S/ 35,560—.

En diálogo con América Noticias,. Por ello, no descartó que se entable una actualización de las escalas remunerativas, aunque “hay temas más urgentes” por atender.

El mandatario comentó que el sueldo de los altos funcionarios del Estado debe ser proporcional y no golpear la estabilidad fiscal, con un enfoque “muy inteligente” que escuche las opiniones técnicas.

“Antes decía de dejarlo encaminado, ahora podemos aprobarlo y tener una escala que sea proporcional, desde la máxima autoridad para abajo”, apuntó.

Dina Boluarte saludando al entonces presidente del Congreso, José Jerí. Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Cabe recordar que Dina Boluarte y su gabinete ministerial apostaron por elevar el sueldo presidencial a S/ 35,560 a pesar de la crisis social por el brote de crímenes y extorsiones.

