El presidente José Jerí anunció que mañana iniciará una gira por el interior del país con el objetivo de recorrer todas las regiones del Perú. Durante una actividad, precisó que el recorrido, que durará cerca de 3 meses, tendrá su punto de partida en Huánuco.

“Muchos peruanos de diferentes regiones nos han preguntado ¿cuándo el presidente formalmente iba a viajar?. El día de mañana (martes) vamos a estar en una actividad fuera de Lima, en Huánuco, y por tres meses vamos a iniciar una gira por todo el país”, indicó esta mañana, tras liderar la ceremonia de izamiento de bandera en un centro educativo en el distrito de Comas.

El jefe de Estado recalcó que la intención es “escuchar las preocupaciones y expectativas” de la población.

“En tres meses debemos recorrer todas las regiones del país. Todos los ministerios y todo el Gobierno nacional se va a desplazar a cada una de las regiones. Es importante también escuchar las preocupaciones y expectativas que se tienen en cada una de las regiones, es fundamental”, añadió.

LEA TAMBIÉN: José Jerí no prevé que situación con México afecte las relaciones comerciales

RESULTADOS DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

En otro momento, Jerí remarcó que todo su equipo tiene la predisposición de trabajar juntos y que se está transformando la percepción en torno a un Gobierno nacional, lo que calificó como un paso fundamental.

“Tengo que decirles también que a diferencia de meses anteriores, hay muchos más cambios positivos y cosas que solucionar, como en todo proceso. De la noche a la mañana las cosas no cambian, pero hay algo distinto: que esta vez sí hay Gobierno que está al mando”, apuntó.

Finalmente, anunció que en los próximos días se darán a conocer los resultados del estado de emergencia aprobado en Lima Metropolitana y el Callao por el plazo de 30 días ante los altos índices de criminalidad.

“Ya en su momento, en unos días, se van a anunciar resultados que se van generando conforme al estado de emergencia que se aplica acá en nuestro país, siempre con la prudencia, siempre con la moderación”, acotó.

LEA TAMBIÉN: José Jerí afirma que aplicará una estrategia más contundente contra la delincuencia