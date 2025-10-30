Durante la jornada del 29 de octubre, se conformó el Comité de Fiscalización, en el marco del estado de emergencia decretado en Lima Metropolitana y Callao.

Según lo estipulado por el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM, este comité planificará y ejecutará operativos diarios, así como también establecerá protocolos establecidos para la ejecución de los mismos.

El comité estará presidido por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, mientras que Edward Tovar Mendoza, jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), fue nombrado secretario técnico.

Este grupo de trabajo también implementará un registro nacional de fiscalización y hará públicos los indicadores de cumplimiento y sanciones durante la medida de excepción.

Asimismo, las juntas vecinales de seguridad ciudadana, prefectos y subprefectos proporcionará información a este grupo para la toma de decisiones.

El comité está conformado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Osiptel, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros.

También estará conformado por el Comando Operacional de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Migraciones, Sucamec, Sutran, Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Sunat y Dirección Antidrogas (Dirandro).