El Ministerio de Relaciones Exteriores activó los mecanismos de asistencia consular para los ciudadanos peruanos que se encuentran en Jamaica, tras el paso del huracán Melissa, que provocó el cierre temporal del aeropuerto de Montego Bay y daños en diversas zonas del país caribeño.

Según informó la Cancillería, no se han reportado connacionales heridos o afectados físicamente por el fenómeno natural.

El Consulado General del Perú en Panamá, que tiene jurisdicción sobre Jamaica, junto con la agente consular honoraria en Montego Bay, ha puesto a disposición de la comunidad peruana canales de contacto y atención, además de registrar a los peruanos presentes en la zona y brindarles asistencia primaria.

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hasta el momento, se ha identificado a catorce ciudadanos peruanos que no pudieron salir del país debido al cierre del aeropuerto, quienes se encuentran alojados en hoteles de Montego Bay, en coordinación con las autoridades locales y el consulado.

De acuerdo con la información oficial, las operaciones aéreas aún no se han restablecido debido a los daños ocasionados por el huracán, aunque los vuelos podrían reanudarse el próximo 5 de noviembre .

La Cancillería señaló que continuará brindando asistencia a los peruanos afectados, garantizando su alojamiento y coordinando su evacuación tan pronto como las condiciones lo permitan. Asimismo, precisó que se están explorando alternativas de apoyo adicionales que faciliten un retorno anticipado al país.