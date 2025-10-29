Cancillería coordina asistencia y alojamiento para los peruanos varados en Jamaica tras el impacto del huracán Melissa. Foto: Andina.
Cancillería coordina asistencia y alojamiento para los peruanos varados en Jamaica tras el impacto del huracán Melissa. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El activó los mecanismos de asistencia consular para los ciudadanos peruanos que se encuentran en , que provocó el cierre temporal del aeropuerto de Montego Bay y daños en diversas zonas del país caribeño.

Según informó la Cancillería, no se han reportado connacionales heridos o afectados físicamente por el .

LEA TAMBIÉN: Poderoso huracán Melissa provoca “daños cuantiosos” e inundaciones en Cuba

El Consulado General del Perú en Panamá, que tiene jurisdicción sobre Jamaica, junto con la agente consular honoraria en Montego Bay, ha puesto a disposición de la comunidad peruana canales de contacto y atención, además de registrar a los peruanos presentes en la zona y brindarles asistencia primaria.

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hasta el momento, se ha identificado a catorce ciudadanos peruanos que no pudieron salir del país debido al cierre del aeropuerto, quienes se encuentran alojados en hoteles de Montego Bay, en coordinación con las autoridades locales y el consulado.

De acuerdo con la información oficial, las operaciones aéreas aún no se han restablecido debido a los daños ocasionados por el huracán, aunque los vuelos podrían reanudarse el próximo 5 de noviembre.

LEA TAMBIÉN: Huracán Melissa: ¿amenaza real o falsa alarma para Estados Unidos? Esto es lo que dicen los expertos

La Cancillería señaló que continuará brindando asistencia a los peruanos afectados, garantizando su alojamiento y coordinando su evacuación tan pronto como las condiciones lo permitan. Asimismo, precisó que se están explorando alternativas de apoyo adicionales que faciliten un retorno anticipado al país.

TE PUEDE INTERESAR

Poderoso huracán Melissa provoca “daños cuantiosos” e inundaciones en Cuba
Huracán Melissa alcanza categoría 5: por qué es considerada la tormenta más devastadora de este 2025
Huracán Melissa: ¿amenaza real o falsa alarma para Estados Unidos? Esto es lo que dicen los expertos
Huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de casi 300 km/h

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.