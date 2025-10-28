Huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de casi 300 km/h
Huracán Melissa sacude Jamaica con vientos de casi 300 km/h

Mundo

Huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de casi 300 km/h

El huracán Melissa tocó tierra el martes en Jamaica con vientos feroces y lluvias torrenciales, convirtiéndose en la tormenta más poderosa que jamás haya golpeado la isla caribeña. (Video: AFP)

Huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de casi 300 km/h
