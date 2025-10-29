El Poder Judicial dispuso que la concesionaria Rutas de Lima S.A.C. suspenda el cobro de peajes en los distritos de Villa El Salvador y Punta Negra, en cumplimiento del derecho constitucional al libre tránsito. La medida fue dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac, a cargo de la jueza Merari Trujillo Padilla, quien declaró fundada en parte la demanda de habeas corpus interpuesta por la Municipalidad de Santa María del Mar.

De acuerdo con la resolución judicial, el órgano jurisdiccional actúa como juez constitucional para restituir el derecho al libre tránsito, ordenando a la empresa concesionaria abstenerse de realizar cobros en las estaciones ubicadas en ambos distritos, bajo apercibimiento de sanciones de multa consecutiva en caso de incumplimiento.

La decisión se sustenta en el precedente establecido por el Tribunal Constitucional (TC) en el expediente N.º 01072-2023-PHC/TC, emitido en marzo del 2024, mediante el cual se ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro del peaje en Puente Piedra. En aquella ocasión, el TC determinó que el cobro vulneraba el derecho fundamental al libre tránsito debido a la inexistencia de vías alternas adecuadas.

El máximo intérprete de la Constitución precisó que su sentencia no cuestiona la validez del contrato de concesión, sino los efectos de su ejecución cuando las condiciones no permiten una circulación libre y razonable de los usuarios.

En el caso del sur, la controversia se agudizó a mediados del 2025, cuando Rutas de Lima y la Municipalidad de Santa María del Mar se enfrentaron por la continuidad de seis estaciones de peaje en la Panamericana Sur. El debate se centró en si la concesionaria cumplía con la obligación contractual (suscrita durante la gestión municipal de Susana Villarán) de habilitar rutas alternas como condición para mantener el cobro.

Wilber Medina, representante del balneario del sur, recordó que la sentencia del TC sobre Puente Piedra dejó claro que, si la vía alterna es extremadamente extensa o no está en condiciones de soportar un alto flujo vehicular, no califica como alternativa real.

Según estimaciones del sector, la recaudación anual por peajes en la Panamericana Sur (bajo administración de Rutas de Lima) bordea los US$130 millones , lo que refleja el peso económico del negocio concesionado.

Con la reciente orden judicial, Rutas de Lima deberá detener de inmediato el cobro en Villa El Salvador y Punta Negra hasta que se acrediten condiciones que garanticen la libre circulación o se establezcan rutas alternas efectivas conforme al mandato constitucional. Queda por definir si la concesionaria apelará la resolución o acatará la suspensión.