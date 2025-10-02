Tras el anuncio de Rutas de Lima (RDL) sobre su proceso de liquidación como consecuencia de los actos de incumplimiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el burgomaestre Rafael López Aliaga se pronunció y, en su discurso, señaló a la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). ¿Por qué?

El gremio empresarial lanzó, este miércoles 1 de octubre, un aviso oficial en el que destacó uno de los “peligros” de la disolución de la concesionaria: un golpe en la reputación internacional del Perú.

En detalle, “este caso daña la imagen internacional del país, debilita la credibilidad de sus instituciones y afecta la capacidad de atraer nuevas inversiones en infraestructura en beneficio de millones de peruanos”, compartió AFIN.

¿Concesiones “corruptas”?

López Aliaga evidenció su descuerdo con la asociación liderada por Leoni Roca. Es más, arremetió contra el gremio y tuvo calificativos contra la presidenta de AFIN.

“Me sorprende que una estructura también corrupta llamada AFIN, de una señora bien sospechosa salga a mentir”, expresó.

Para el alcalde de Lima, la liquidación de Rutas de Lima " pone en riesgo" “la inversión de los corruptos”.

Añadió que el 99% de la gente que invierte en peajes, en concesiones del Perú, es honesta. “Estamos hablando de dos concesiones corruptas”, manifestó.

Ante ello, Gestión recogió el descargo de la titular del gremio, quien fue tajante y aseveró que la acotación del alcalde de Lima carece de un argumento.

“No tengo nada que responder. Es su opinión, que no tiene sustento, pero es su opinión”, expresó.

Como se recuerda, hasta el momento se han cerrado 26 casetas de peaje, lo cual ha ocasionado la pérdida de más del 60% de sus ingresos.