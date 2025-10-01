¿Cuáles son las últimas novedades sobre las Rutas de Lima? (Foto: Andina)
¿Cuáles son las últimas novedades sobre las Rutas de Lima? (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Mediante un comunicado oficial, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación ante el anuncio de la concesionaria Rutas de Lima: .

Como se recuerda, la decisión fue adoptada, entre otros, tras el cierre de 26 casetas de peaje, el mismo que ocasionó la pérdida de más del 60% de sus ingresos.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía ratifica pedido de 29 años de cárcel para Villarán: ¿cuáles fueron los argumentos?

Atracción de inversiones en riesgo

De acuerdo con AFIN, el Perú afirma, por un lado, que busca atraer inversión privada, pero, a la vez, las medidas que desconocen contratos vigentes envían señales de inseguridad jurídica y generan un efecto contrario.

“Este caso daña la imagen internacional del país, debilita la credibilidad de sus instituciones y afecta la capacidad de atraer nuevas inversiones en infraestructura en beneficio de millones de peruanos”, se pudo leer.

“En ese sentido, el proceso de liquidación de Rutas de Lima no solo representa una controversia empresarial, sino que millones de usuarios que transitan por las vías concesionadas corran el riesgo de que se vean comprometidos el mantenimiento, la seguridad vial y la operación adecuada de la infraestructura, pilares esenciales para garantizar tránsito seguro y eficiente”, agregó.

LEA TAMBIÉN: MML pierde apelación en EE.UU. y se confima que deberá pagar US$ 200 millones por peajes

Importancia de las APP

AFIN destacó que las han permitido al Perú avanzar en sectores clave como transporte, telecomunicaciones, energía y agua.

“Sin embargo, este tipo de casos ponen en entredicho la sostenibilidad de este modelo. Respetar los contratos suscritos por el Estado es indispensable para garantizar la seguridad jurídica y el desarrollo de infraestructura que el país necesita”, aseguró.

AFIN exhortó, en ese sentido, a que las controversias de cualquier índole se resuelvan en el marco de los mecanismos legales y contractuales establecidos.

“El Perú no puede arriesgar su reputación internacional ni el bienestar de los ciudadanos por decisiones que afectan la institucionalidad y la confianza en las reglas de juego”, remarcó.

TE PUEDE INTERESAR

Rutas de Lima iniciará proceso de liquidación tras 26 peajes cerrados
Apuesta de Brookfield por Rutas de Lima revela estos riesgos para Perú
Rutas de Lima denuncia que nuevo acto de hostigamiento de la MML obliga a suspender servicio e-pass

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.