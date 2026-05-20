El presidente de Chile, José Antonio Kast, realizó su primer cambio de gabinete desde que llegó al poder hace poco más de dos meses y removió a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y a la vocera del Gobierno, Mara Sedini.

“No esperaba hacer este cambio de gabinete, no era lo que tenia pensado para esta etapa pero, en base al sentido de urgencia que hay en nuestro país y la necesidad de responder a las necesidades para las que se nos eligió, he decidido hacer este ajuste”, indicó Kast.

Ambas ministras habían sido cuestionadas por distintos fallos en su gestión, tanto desde la oposición de izquierdas como desde la coalición oficialista con la que gobierna el actual mandatario.

Se trata del cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia en Chile, en 1990, y se desarrolló en un momento en que la aprobación de Kast ha caído hasta cerca de un 40 % y su desaprobación entre la ciudadanía se ha duplicado hasta un 60 % en las encuestas.

Los recortes ordenados en la Administración Pública, el aumento del precio de los combustibles y la falta de resultados en materia de seguridad explican, según los expertos, la caída del jefe de Estado en los sondeos.

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“Hemos tenido que tomar decisiones difíciles y eso golpea a cualquier gobierno, pero lo hemos hecho con convicción, sabiendo que la única manera de recuperar y reconstruir nuestra patria es hablando con la verdad y diciendo las cosas de frente”, aseguró Kast.

El ajuste se produce además a menos de dos semanas de que Kast ofrezca su primer discurso de rendición de cuentas ante el Parlamento y a días de que la Cámara de Diputados vote si empieza a tramitar o no una reforma que incluye rebajas de impuestos a empresas, considerado el proyecto económico “estrella” del Gobierno.

El nuevo ministro de Seguridad será el hasta ahora titular de Obras Pública, Martín Arrau, mientras que el actual ministro de Interior, Claudio Alvarado, ejercerá también como portavoz oficial y concentrará dos de las carteras más estratégicas del Ejecutivo.

El Ministerio de Obras Públicas, en tanto, lo asumirá el titular de Transporte, Louis de Grange, que gestionará de manera paralela ambas carteras.

Elaborado con información de EFE.