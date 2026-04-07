El presidente de Chile, José Antonio Kast, informó este martes sobre su plan para combatir la violencia en los colegios, e instó a todos los sectores políticos a respaldar su proyecto de ley denominado Escuelas Protegidas.

A su criterio, se requiere la colaboración de todos “porque la violencia en las escuelas no tiene color político”. Para el líder ultraderechista, es necesario que se endurezcan las penas por delitos cometidos en aulas, sumado a la revisión de mochilas y la prohibición de usar prendas que oculten el rostro de los alumnos.

Kast propone la modificación del Código Penal para considerar como agravante la comisión de un delito en establecimientos escolares.

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Además, se considerará como falta grave la interrupción de clases y elimina el acceso a la gratuidad universitaria para los alumnos que hayan sido condenados por delitos en el interior de las aulas.

Atentado se registró el 27 de marzo en el colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta. Foto: Julian VALDES / AFP

De acuerdo con una encuesta del Observatorio Social de la Universidad del Alba, un 76 % de los chilenos cree que la violencia escolar ha aumentado y solo un 36,6 % cree que los colegios son espacios seguros.

“Le solicitamos al Congreso legislar con prontitud. Chile no puede seguir esperando que ocurra otro hecho violento como el que sufrieron Chile y Calama”, indicó Kast, en referencia al asesinato realizado por un joven de 18 años en un colegio de la ciudad minera de Calama.

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Este joven se encuentra en prisión preventiva y, según las investigaciones fiscales, planificó el ataque durante meses y en sus armas había inscripciones con referencias a autores de ataques registrados en Estados Unidos.

Con información de EFE.