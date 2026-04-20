Chile y Estados Unidos concretaron este lunes un nuevo paso en su relación bilateral con la firma de un memorando de entendimiento orientado a impulsar el desarrollo de minerales críticos, como el cobre, el litio y las tierras raras, insumos fundamentales para la industria tecnológica y la electromovilidad.

El acercamiento responde al interés de Estados Unidos por consolidar vínculos con países productores de estas materias primas, en un contexto marcado por la transición energética y la competencia estratégica con China, que mantiene una posición predominante en este mercado.

Cabe recordar que, apenas un día después de asumir la presidencia de Chile el pasado 11 de marzo, José Antonio Kast suscribió una declaración conjunta con Washington para promover iniciativas vinculadas a estos recursos. El acuerdo firmado ahora representa un avance adicional en esa línea, según explicó la Cancillería chilena.

“El memorando permitirá posicionar a Chile como un actor relevante en la transición energética global” , señaló el canciller Francisco Pérez Mackenna durante la ceremonia realizada en la sede del ministerio.

Por parte de Estados Unidos, participó el subsecretario de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional, Thomas DiNanno.

Chile destaca como el mayor productor mundial de cobre —con cerca de una cuarta parte de la oferta global— y el segundo en litio. Sin embargo, su presencia en el mercado de tierras raras aún es limitada.

Como se recuerda, el pasado 11 de marzo, José Antonio Kast suscribió una declaración conjunta con Washington para promover iniciativas vinculadas a estos recursos. Foto: SEBASTIAN ROJAS ROJO / AFP.

De acuerdo con la Cancillería, el documento establece una hoja de ruta para la cooperación en áreas como financiamiento, innovación y desarrollo productivo. No obstante, se precisó que no se trata de un tratado vinculante, sino de un marco de colaboración que busca facilitar inversiones, identificar oportunidades y promover buenas prácticas.

Asimismo, se subrayó que Chile mantiene el control soberano sobre sus recursos naturales, así como sobre sus decisiones regulatorias y procesos de autorización.

Las tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos químicos esenciales para la fabricación de dispositivos electrónicos, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y aplicaciones en robótica e inteligencia artificial.

En paralelo, ambas naciones suscribieron un acuerdo en materia de seguridad, mediante el cual Estados Unidos aportará un millón de dólares para fortalecer las capacidades tecnológicas de la policía civil chilena en la lucha contra el crimen organizado.

Con información de AFP.