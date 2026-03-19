En un contexto de creciente demanda global por minerales críticos, Perú y Canadá suscribieron un Memorando de Entendimiento (MdE) orientado a fortalecer la cooperación en sostenibilidad minera y facilitar la integración del país en las cadenas de suministro internacionales, con miras a mejorar las condiciones para la inversión y la comercialización en este sector estratégico.

El acuerdo, firmado entre el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá, establece mecanismos de colaboración para el intercambio de conocimientos técnicos y regulatorios, así como la adopción de estándares ambientales y sociales que respondan a las exigencias de los mercados globales, cada vez más enfocados en criterios de sostenibilidad.

Durante la ceremonia de suscripción, realizada en Palacio de Gobierno, el Ejecutivo destacó que este instrumento permitirá profundizar la relación bilateral en un ámbito clave para el desarrollo económico, en línea con la creciente competencia internacional por asegurar el suministro de minerales esenciales para industrias como la electromovilidad y las energías renovables.

Minerales críticos: Perú firma acuerdo con Canadá para ganar competitividad global | Foto: Referencial

En esa línea, el memorando incorpora como ejes de trabajo la promoción de inversiones mediante el intercambio de información y estrategias, el impulso a la innovación tecnológica y el desarrollo de soluciones vinculadas con trazabilidad y descarbonización, factores que vienen ganando relevancia en la evaluación de proyectos mineros a nivel global.

Asimismo, el acuerdo contempla el fortalecimiento de capacidades del sector público, a través del intercambio de experiencias en materia regulatoria, transparencia y gestión de recursos, con el objetivo de reducir brechas institucionales y generar un entorno más predecible para los inversionistas.

Otro de los componentes centrales es el desarrollo de capital humano especializado. Como parte de esta cooperación, se prevé que instituciones académicas canadienses, como la Universidad de Toronto y la Universidad de British Columbia, trabajen con socios regionales para ofrecer programas de formación desde mayo, enfocados en las demandas del sector minero del futuro.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, la colaboración entre ambos países ya ha generado avances en el fortalecimiento de la gobernanza minera, por lo que este nuevo memorando busca consolidar una agenda común que permita al Perú posicionarse con mayor competitividad en el mercado global de minerales críticos, en un escenario marcado por la transición energética y la presión por cumplir estándares ambientales y sociales más exigentes.