El auge del jengibre peruano en los últimos años ha estado fuertemente vinculado con la producción en la selva central, donde Pichanaqui concentra agricultores, centros de acopio y operaciones de empresas exportadoras. (Foto: AGROPERÚ Informa).
El auge del jengibre peruano en los últimos años ha estado fuertemente vinculado con la producción en la selva central, donde Pichanaqui concentra agricultores, centros de acopio y operaciones de empresas exportadoras. (Foto: AGROPERÚ Informa).
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Edgar Velito
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La, con mayor oferta local e internacional que podría presionar los precios. Así lo advirtió JCH Agroexportaciones, empresa dedicada a la producción, empaque y exportación de (principalmente jengibre), que anticipa un incremento de alrededor de 20% en la producción nacional.

Sin embargo, este crecimiento no será exclusivo de Perú, pues otros países también elevarán su oferta, configurando un mercado más ajustado en precios.

“Según el trabajo de campo que hemos hecho, más o menos hay un 20% más de producción que el año pasado. No solamente se habla de Perú; también vienen con mayor producción Brasil y China, señaló Jorge Chang, gerente general de JCH Agroexportaciones, a Fresh Plaza.

En ese escenario, la mayor disponibilidad global podría traducirse en presión sobre los valores de venta, especialmente si varios orígenes coinciden en los mismos mercados de destino. Para el , Estados Unidos se mantiene como el principal mercado. “El 80% de lo que vendemos es Estados Unidos y Canadá, y el otro 20% es Europa”, comentó.

Sin embargo, factores como el aumento de los fletes hacia Europa y la incertidumbre geopolítica podrían reforzar esta tendencia y llevar a los exportadores a priorizar con el riesgo de una sobreoferta en ese mercado. Hay cierto temor de que llenen el mercado más rápido de lo normal y que los precios se vean afectados, explicó.

JCH Agroexportaciones es una empresa peruana dedicada a la producción, empaque y exportación de productos agrícolas, con enfoque en cultivos de la selva central, especialmente jengibre (kion).
JCH Agroexportaciones es una empresa peruana dedicada a la producción, empaque y exportación de productos agrícolas, con enfoque en cultivos de la selva central, especialmente jengibre (kion).
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JCH Agroexportaciones también advirtió que la mayor presencia de en el mercado internacional ha influido en la evolución de los precios.China ha salido a vender con volumen y ha hecho que los precios bajen bastante, indicó Chang.

El incio de la nueva temporada se prevé para finales de abril con envíos aéreos, principalmente hacia Estados Unidos, mientras que los despachos marítimos comenzarían hacia finales de mayo. No obstante, la compañía considera que el volumen transportado por vía aérea podría ser limitado.

“Normalmente los (envíos) aéreos salen cuando no hay producto, pero este año el mercado va a estar abastecido, sobre todo con producto de China”, aseguró.

En términos de volumen, JCH Agroexportaciones espera mantener niveles similares a los del año pasado. El año pasado hemos hecho alrededor de 200 contenedores. Esperemos que este año sea algo parecido”, refirió.

La mayor oferta global también podría influir en las exigencias de los compradores. “Al haber más volumen, los clientes van a requerir calibres más grandes de lo normal, ya que en un mercado más competitivo los requerimientos se vuelven más restrictivos”, afirmó.

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