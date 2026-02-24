La campaña peruana de uva 2025 cerró con un mercado más equilibrado que el de 2024, influido por una mayor oferta europea al arranque de la temporada y por brechas de precios entre destino. Así lo indica Alonso Puga, gerente general de la empresa agrícola Proserla (con operaciones en Lambayeque), quien calificó la temporada con un 7 sobre 10, frente al 10 del año pasado.

“Mientras Europa mostró valores estables aunque relativamente más bajos que la temporada pasada, Estados Unidos ofreció cotizaciones más atractivas, especialmente para variedades premium como la Autumn Crisp”, comentó a Fresh Plaza.

El ejecutivo recordó que en 2024, Perú coincidió con una salida rápida de la uva española e italiana, lo que permitió operar mucho tiempo en el mercado solos con precios bastante altos. “No estuvo espectacular con los precios del año anterior”, afirmó.

Esta vez el contexto fue distinto. “La campaña comenzó con mayor oferta europea en destino, principalmente de España e Italia, generando un mercado más abastecido. Aun así, los precios se mantuvieron estables, aunque por debajo de nuestra expectativa. En Europa, los valores se situaron en 15-16 euros por clamshell de 5 kilos, con retornos FOB de 21 a 23 dólares por caja”, explicó.

Proserla es una empresa agrícola fundada en 2003, ubicada en Jayanca (Lambayeque), con cinco centros de producción: Tarata, Santa Lucía, Carmelo, La Viña y Masaris.

Proserla impulsa uva peruana en EE.UU. por mejor retorno

En el caso del mercado estadounidense, fue el que marcó la diferencia, ya que pagó mejores precios que Europa. Ante ello, priorizaron ese destino cuando detectaron mejores condiciones comerciales. La Autumn Crisp, que representa más del 50% de su superficie, fue clave.

“En Estados Unidos se tiene un precio más apreciado”, explicó, destacando que allí se valora más allá de ser simplemente una uva verde.

Respecto a la competencia, señaló que no coinciden directamente con Chile debido a diferencias en las ventanas de cosecha. “Nosotros no nos vemos con Chile, cuando ellos empiezan nosotros ya estamos saliendo”, indicó, subrayando la importancia de la planificación varietal y de poda para posicionar la fruta en momentos estratégicos del mercado.

Tras el cierre de la campaña de uva, la compañía inició la campaña de palta con una proyección de crecimiento de 10% en volumen frente al año previo. El 100% de los envíos se dirigirá a Europa, principalmente a Países Bajos. “Estamos llegando a un escenario comercial con buenos precios. Actualmente, los valores superan los 2.40 dólares por kilo”, afirmó.

El contexto europeo también juega a favor, con menor presión de oferta desde orígenes como España y Marruecos. Según explicó, los rumores iniciales de gran disponibilidad marroquí se fueron diluyendo con el paso de las semanas, generando una ventana comercial interesante para Perú entre enero y abril.

En relación con las lluvias en la zona norte del país, restó mportancia a la situación. “Mientras sean lluvias de 5, 10 o 20 milímetros, espaciadas entre días, se puede manejar la situación”, señaló, descartando impactos significativos en calidad o logística.

