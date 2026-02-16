Fruglobe es una agroexportadora peruana fundada en 2018, con sede en Lima y especializada en la comercialización y exportación de frutas frescas como palta Hass, mango Kent y arándanos. (Foto: Fresh Plaza).
Fruglobe es una agroexportadora peruana fundada en 2018, con sede en Lima y especializada en la comercialización y exportación de frutas frescas como palta Hass, mango Kent y arándanos.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La , especializada en, mango kent y proyecta exportar alrededor de 800 contenedores de palta en la próxima temporada. Así, mantendría un volumen similar al registrado el año anterior, en un contexto de consolidación operativa tras dos campañas con crecimientos cercanos al 40%.

“Nuestro enfoque es la palta; aproximadamente el 90% de nuestra participación viene de la palta”, explicó Jean-Claude Mercier Ganoza, CEO de Fruglobe, a Fresh Plaza.

El portafolio de la compañía se completa con mango —incluida fruta aérea lista para consumir— y arándanos, lo que permite una actividad prácticamente continua a lo largo del año. Europa concentra el 40% de los envíos de Fruglobe; y Estados Unidos, el 26%. El resto se distribuye en mercados nicho.

La estrategia de la empresa apunta a diversificar destinos y asignar calibres según demanda específica.

La compañía trabaja con más de 500 productores de palta a nivel nacional y ha incrementado su participación en la sierra: cerca del 35% de su volumen proviene de regiones como Apurímac, Ayacucho y Cusco. A nivel país, estas zonas representan entre 15% y 18% del volumen total de palta.

La ventana comercial de la sierra se extiende, en promedio, desde finales de enero hasta finales de abril, lo que permite ingresar antes a mercados como Europa y Asia. No obstante, la operación enfrenta riesgos climáticos y mayores costos logísticos por la distancia hacia

En la sierra, hay mayor riesgo de heladas y lluvias intensas, además de mayores distancias logísticas hacia las plantas de empaque en la costa.
LEA TAMBIÉN: De Chincha a Asia: Grupo Juan Ruiz impulsa palta todo el año y prueba con arándano

Fruglobe crece en palta y ajusta estrategia en mango

En el frente internacional, la última campaña peruana de palta se mantuvo dentro de lo previsto, aunque registró caídas de precio en Europa durante picos de volumen. “Perú es el origen más global del mundo en palta. Estamos presentes en todos los mercados relevantes por 30 semanas”, destacó Mercier.

Las proyecciones sectoriales estiman que Perú podría acercarse a 800,000 toneladas en 2026 y superar el millón hacia 2030.

Además de la palta, Fruglobe continúa activo en mango, especialmente por vía aérea de nicho premium. Sin embargo, la campaña actual ha sido compleja.

“Las proyecciones iniciales de la resultaron poco realistas, lo que generó fricciones entre productores y exportadores y complicó el equilibrio comercial entre el origen y los mercados. Los programas se estructuraron sobre estimaciones preliminares que luego debieron corregirse, haciendo que la transición hacia la realidad de precios del mercado fuera compleja”, indicó.

En cambio, en , la empresa ha cerrado una temporada moderada, con mercados estables, lo que indica que la categoría continúa absorbiendo oferta de manera ordenada.

LEA TAMBIÉN: Norandino inicia exportación de mango orgánico a Países Bajos

