José María Pascual, CEO del Grupo Juan Ruiz, resaltó que la empresa cerró la campaña 2025 con 75 contenedores de palta, además de 32 de mango y cinco de mandarina. “En algunas semanas se registraron picos de envíos de contenedores de palta con destino a Europa”, comentó a Gestión.

Su centro de operaciones está en Chincha (Ica), donde arrienda varios campos. Además, terceriza el servicio de procesamiento a través de tres plantas ubicadas en esa ciudad, Huaral (Lima) y Casma (Áncash). “El 80% de nuestros envíos se destinan a Europa, siendo la palta nuestro principal producto”, detalló.

Con la mirada puesta en Asia, la agroexportadora busca ampliar su presencia en este mercado emergente, especialmente en China, donde el consumo aún es bajo, ya que se trata de una fruta relativamente nueva para los consumidores locales. “Queremos posicionarnos en China para que, el día en que ese mercado adopte el consumo de palta, ya tengamos un pie y medio dentro del país”, señaló.

El portafolio del Grupo Juan Ruiz está compuesto principalmente por palta, que representa el 70% de sus exportaciones; seguida del mango, con un 25%, y la mandarina, con un 5%.

Grupo Juan Ruiz alista su primera exportación de arándano Asia y Europa

Actualmente, ya negocian con nuevos importadores para fortalecer su presencia en el mercado asiático, tras su participación en la feria Asia Fruit Logística.“Hemos cerrado acuerdos con empresas de China y Hong Kong, y planeamos comenzar a trabajar con ellas entre enero y febrero de 2026. El 90% de las negociaciones se ha centrado en la palta”, adelantó el ejecutivo.

Esa expansión viene siendo impulsada por la operación del puerto de Chancay, desde donde se realizan sus envíos hacia China “Nuestro objetivo es que Asia represente el 25% de nuestras exportaciones, aumentando en 15% los despachos con destino a China”, destacó.

Las proyecciones para la campaña de 2026 contemplan el envío de más de 120 contenedores de palta, 50 de mango y 15 de mandarina. Además, evalúa diversificar su portafolio con la incorporación del arándano, tras el ingreso de la mandarina este año. “Importadores de Asia y Europa nos están solicitando arándanos por vía aérea; estimamos que las primeras exportaciones estarán listas para 2026”, afirmó Pascual.

Grupo Juan Ruiz busca abastecer palta todo el año

Con base en España, su empresa matriz Tropical Báez, gestionada por los mismos socios de la agroexportadora peruana, ha trazado una estrategia de abastecimiento continuo de palta durante todo el año, apoyándose en socios en Marruecos, España y Chile. “Para 2026 y 2027, nuestro plan es contar con una empresa propia en Chile”, añadió.

Aunque actualmente arrienda los terrenos donde cultiva, a mediano plazo evalúa adquirir un campo de tres hectáreas en Chincha, que hoy alquila con opción de compra. No obstante, la posibilidad de contar con una planta procesadora propia en Perú aún parece lejana.

“Tener una planta propia es complicado, porque es un rubro distinto que podría desenfocarnos de la exportación. No lo descarto, pero sería más viable en España que en Perú, donde la operación requiere mucho personal”, señaló.

Finalmente, Pascual señaló que factores como el clima y la caída del dólar podrían impactar la rentabilidad de la próxima campaña de palta. Para mitigar riesgos, ya están tomando medidas preventivas.

“Se están detectando metales pesados, como el cadmio, en las cosechas de palta. Por ello, estamos invirtiendo en análisis de residuos y metales en cada campo. Por otro lado, la devaluación del dólar nos afecta porque cobramos en dólares y pagamos en soles, por eso también empezaremos a trabajar en euros”, explicó.

DATOS CLAVES.

Mango y uva. La agroexportadora peruana sostuvo reuniones en la feria Asia Fruit Logística con empresas de Singapur para la exportación de uva y de Corea del Sur interesadas en el mango.

