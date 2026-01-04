El Grupo Juan Ruíz se convirtió en la primera empresa peruana en enviar mandarinas a China por el puerto de Chancay. (Foto: Grupo Juan Ruiz)
Edgar Velito
La agroexportadora peruana Grupo Juan Ruiz, especializada en el envío de fruta fresca, cerró la campaña de palta 2025 con un volumen relevante de envíos y ajusta su estrategia para ampliar su presencia en nuevos mercados. Desde su matriz en España, coordina operaciones con socios en diferentes países y prepara despachos aéreos de arándanos hacia Asia y Europa.

