Sunshine Export: nuevos campos y variedades para liderar la exportación de mangos

La agroexportadora Joya Fruits proyecta exportar 230 contenedores de mango durante esta nueva campaña 2025/2026, además de volúmenes importantes de palta y varios otros productos de la canasta agroexportadora peruana.

Actualmente, la empresa tiene una finca propia de 50 hectáreas en Chincha, en el cual produce paltas Hass y algunos volúmenes greenskin (variedades de cáscara verde), enfocándose en mercados europeos, especialmente en Países Bajos y España.

En 2024, realizó envíos por un total de 82 contenedores, pese a que los resultados se vieron afectados por calibres (tamaño) reducidos y precios bajos. “Para 2025 fuimos más cautelosos. Solo exportamos lo producido en nuestra finca, lo que nos llevó a 33 contenedores. El mercado estaba muy incierto en febrero y marzo”, indicó a Fresh Plaza Yamir Ramos, CEO de Joya Fruits.

De cara a 2026, el ejecutivo anticipa un desafío mayor: una posible sobreproducción de palta en el Perú. Ante ese panorama, la agroexportadora ha implementado un modelo para valorizar la fruta que no cumple con los estándares de exportación. “Aproximadamente el 25% de la producción no se exporta. Pero buscamos darle valor a todo: un 11% va al mercado de congelados, un 9% a la industria del aceite de aguacate, un 5% se vende en el mercado local, y solo el 2% se considera merma”, detalló.

Con 50 hectáreas propias en Chincha, Joya Fruits produce paltas Hass y algunos volúmenes greenskin, enfocándose en mercados europeos, especialmente en Países Bajos y España.

LEA TAMBIÉN: Premium Choice Global fortalece exportación de fruta de Perú con oficinas en Asia y Europa

Joya Fruits diversifica portafolio y mercados con mango, palta y cítricos

El mango Kent representa el producto principal para la empresa, aunque en este caso no proviene de cultivos propios, sino de predios arrendados y acuerdos comerciales con pequeños y medianos productores. Durante la campaña 2024-2025, Joya Fruits gestionó 85 hectáreas y concretó la exportación de 74 contenedores.

“Fue una campaña con varios retos: sobreproducción, escasez de agua para el último riego previo a la cosecha, desabastecimiento de cajas de cartón para el empaque de la fruta y un panorama limitado con la logística de los contenedores y espacios en los buques”, señaló el ejecutivo.

Para la vigente campaña, proyecta exportar más de 200 contenedores, con el 90% destinado al mercado estadounidense, un 8% al mercado europeo y un 2% a Medio Oriente.

Además de palta y mango, Joya Fruits comercializa otros productos como trader, alcanzando unos 40 contenedores por año, entre ellos el jengibre. Incluso, está incursionando en nuevas líneas como mandarina W. Murcott, naranja Valencia, lima, espárrago fresco, y uvas de mesa (con los primeros envíos a Países Bajos). “Sin embargo, frutas como la lima y la naranja han sido difíciles por la competencia de precios bajos, especialmente desde Colombia”, apuntó.

Joya Fruits alista packing propio y acelera expansión en Asia y EE.UU.

Además de sus envíos a Estados Unidos y Europa, Joya Fruits viene incursionando en mercados asiáticos como China, Corea del Sur, Japón, Taiwán y Singapur, estableciendo vínculos comerciales a partir de su presencia en ferias internacionales.

“En el pasado también exportábamos a Emiratos Árabes y Omán, pero redujimos estos envíos por problemas de pago. Preferimos construir relaciones a largo plazo con clientes serios y evitar una cartera demasiado amplia”, explicó.

La empresa tiene planes de desarrollar su propio packing para frescos, en análisis de joint venture con compañías nacionales y extranjeras. Además, ha extendido su operación al mercado estadounidense abriendo una compañía en EE. UU., con la finalidad de comercializar ventas directas, buscar apalancamiento financiero y facilitar operaciones comerciales trianguladas.

LEA TAMBIÉN: Grupo Juan Ruiz impulsa exportación de palta y abre camino firme en Asia