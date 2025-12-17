Durante los últimos seis años, la empresa peruana Premium Choice Global ha desarrollado una plataforma comercial que conecta a productores y exportadores peruanos con mercados de Asia, Europa y Estados Unidos, con un modelo que prioriza la presencia directa en los países de destino.

Premium Choice opera como una plataforma comercial global que gestiona los envíos de fruta en Asia y Europa a través de oficinas propias, mientras que en Estados Unidos trabaja mediante socios estratégicos.

Desde Perú, la empresa acompaña tanto a grandes exportadores como a pequeños y medianos productores —generalmente aquellos que manejan 20 o más contenedores por temporada— que no cuentan con la infraestructura o experiencia para sostener una exportación constante.

Asia concentra el 50% del volumen de fruta exportado

Actualmente, el volumen de Premium Choice se distribuye entre Asia, Europa y Norteamérica, con Asia concentrando alrededor del 50%. Los principales destinos en esa región son China, Tailandia, Vietnam, Taiwán y Corea del Sur.

La compañía cuenta con una oficina en Shanghái, gestionada por peruanos con raíces chinas, y una sede en Madrid inaugurada hace un año.

Alejandro Falcón, Jefe de Compras de Premium Choice Global, explicó que tener oficinas propias en el destino permite superar barreras regulatorias, culturales, de tiempo y de idioma.

Asia representa casi la mitad del volumen exportado de frutas

Palta encabeza el portafolio de productos exportados

En cuanto a la cartera de productos de la referida empresa, aproximadamente la mitad del volumen exportado corresponde a paltas. El resto se distribuye entre uvas de mesa, mangos, cítricos —como la mandarina Tango— y arándanos.

Si bien el espárrago tiene hoy una participación menor, la empresa identifica espacio para su crecimiento. Los porcentajes fluctúan cada año según la temporada y la demanda del mercado”.

En Europa, el crecimiento ha sido impulsado principalmente por las paltas, seguido por uvas, mandarinas y mangos. La operación europea se enfoca en programas dirigidos a mercados mayoristas, el sector horeca y supermercados.

Premium Choice Global exporta paltas chilenas a Corea y paltas guatemaltecas a España

¿Qué es Premium Choice Global?

Premium Choice Global forma parte de un grupo de empresas afiliadas, todas de propiedad peruana, que cubren distintas etapas de la cadena agroexportadora.

El ecosistema incluye a Hartrodt/SLPP (logística), Agrícola Ginobeto (producción agrícola en Nazca), Campo Andino (embalajes de madera) y Premium Choice como plataforma comercial.

Dicha estructura se alinea con la visión de Andino Trading como holding agroindustrial: unificar las operaciones agrícolas, el embalaje, la logística y la comercialización, mejorando la eficiencia y la consistencia de la cadena de suministro de fruta.

¿Desde qué países y por qué rutas llega la fruta que comercializa Premium Choice?

Si bien Perú continúa siendo el principal eje de su negocio, Premium Choice ha ampliado su abastecimiento para incorporar fruta de otros orígenes.

En ese marco, la compañía ha exportado paltas de Chile hacia Corea y de Guatemala hacia España, y evalúa oportunidades para fruta procedente de Colombia y Brasil. En el caso chileno, las cerezas aparecen como una categoría con alto potencial, especialmente en mercados asiáticos como Tailandia, Vietnam y Taiwán.

En Europa, gran parte de la fruta que comercializa la empresa ingresa por el sur de España, a través de puertos como Málaga y Algeciras. Desde allí, y en coordinación con socios en instalaciones de maduración, los productos se distribuyen a grandes centros mayoristas como Mercabarna, Mercamadrid y Mercasevilla, además de abastecer a Países Bajos y el Reino Unido mediante aliados locales.

Metas de Premium Choice Global para 2026

La compañía apunta a alcanzar 700 contenedores en 2026 y 2,000 contenedores en tres años. Aunque la fruta peruana seguirá liderando el volumen, se espera que el mayor crecimiento relativo provenga de orígenes como Chile y Colombia.

La oferta también evoluciona, con mayor protagonismo de cerezas, uvas, arándanos y mangos, mientras la palta se mantiene como categoría estratégica.