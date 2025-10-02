La compañía asiática Shanghai Junli International Trading Company ha incrementado sus importaciones de arándanos peruanos en el marco del Festival del Medio Otoño en China (una de las temporadas de mayor consumo de fruta en ese país), apoyada en la reciente apertura del Puerto de Chancay, infraestructura que ha reducido sustancialmente los tiempos de tránsito marítimo entre Perú y Asia.

Andy Xie, representante de la firma con sede en Shanghái, precisó que las últimas remesas de arándanos provenientes de Perú han registrado un crecimiento significativo respecto a campañas anteriores.

“Desde la apertura del Puerto de Chancay, los tiempos de navegación de Perú a China se han reducido de 30-40 días a unos 25 días. Este trayecto más corto nos ha permitido mantener la frescura, aumentar los envíos y ganar ventaja competitiva para las ventas de arándanos peruanos esta temporada. La apertura del puerto también ha concentrado más las llegadas en Shanghái, mientras que antes los envíos solían dividirse de manera más equilibrada entre Shanghái y Hong Kong”, dijo a Fresh Plaza.

La apertura del Puerto de Chancay ha acortado los tiempos de tránsito marítimo de Perú a China, lo que ayuda a preservar la calidad de la fruta a su llegada.

Perú aprovecha retraso festivo en China, pero enfrenta menor producción

Este año, el Festival del Medio Otoño se celebra el 6 de octubre, aproximadamente dos semanas más tarde de lo habitual. Este desfase ha jugado a favor de los exportadores peruanos, ya que ha dado más margen al mercado asiático para absorber mayores volúmenes sin presionar los precios.

Sin embargo, las proyecciones para lo que resta de temporada señalan que la producción nacional en Perú estaría por debajo de lo previsto.

“El volumen que llegue a China podría ser menor al previsto inicialmente. Esto debería mantener los precios relativamente estables. Dicho esto, la tecnología de producción temprana de arándanos en China está avanzando rápidamente, y esperamos un buen volumen nacional a partir de mediados o finales de noviembre. Esto significa que la ventana de mercado para los arándanos peruanos se está estrechando”, comentó.

