Grupo Juan Ruiz impulsa exportación de palta y abre camino firme en Asia

La campaña peruana de arándanos orgánicos proyecta un repunte significativo en volúmenes de exportación, impulsado por la entrada a nuevos mercados como China. En este escenario, Agualima, uno de los principales actores del sector, consolida su posición como referente en el nicho orgánico, mientras que el panorama para la palta se complica por la sobreoferta y la presión de competidores internacionales.

Agualima estima cerrar la temporada 2025 con casi 5 millones de kilos exportados de arándano orgánico, superando los 4 millones registrados en 2024. Esta proyección responde a una estrategia centrada en la diferenciación por calidad y certificaciones, lo que le permite atender mercados con altos estándares como Europa. A diferencia de otros productores que usan macetas, Agualima cultiva en suelo, una condición exigida para acceder a la certificación orgánica europea.

En línea con esta estrategia de posicionamiento, la empresa acaba de obtener la primera certificación orgánica en Perú para exportar arándanos a China. “Hoy el mercado es incipiente, pero no hay ninguna razón para que China no siga el camino de Europa y Estados Unidos”, dijo Juan Enrique Pendavis, director financiero y comercial de Agualima a Fresh Plaza.

El consumo de arándanos en China crece cada año y, aunque su producción interna es elevada, la preferencia por fruta de calidad está impulsando el interés por el producto peruano.

Arándano orgánico crece, pero precios no acompañan

El avance en volumen encuentra, sin embargo, un entorno desafiante en precios. Aunque el arándano orgánico goza de una demanda sólida, sus cotizaciones siguen atadas a la evolución del mercado convencional. “Por más orgánico que seas, si el precio del convencional cae, el orgánico no puede mantenerse desconectado”, señaló.

Aun así, el perfil del consumidor juega a favor del segmento: busca sabor, textura y una mejor experiencia de consumo. “Hoy el orgánico es más dulce, más crocante y ofrece una mejor experiencia que antes”, añadió.

Los retos logísticos, la variabilidad climática y la escasez de mano de obra para la cosecha siguen marcando la agenda de gestión de riesgos en el agroexportador. A ello se suma la creciente oferta global, que obliga a diversificar mercados para mitigar la presión sobre los precios internacionales. “La agricultura tiene muchas variables externas; uno tiene que estar preparado para diferentes escenarios”, remarcó el ejecutivo.

Precios de la palta caen por sobreoferta

En contraste, el mercado de la palta atraviesa una coyuntura más compleja. La última campaña registró altos volúmenes que derivaron en mercados saturados y precios bajos, especialmente en Europa.

México mantiene ventajas por su cercanía con Estados Unidos, mientras que Colombia enfrenta el doble desafío de competir con Perú y afrontar mayores costos logísticos. Pese a ello, el consumo global de palta sigue aumentando gracias a su posicionamiento como superfood.

“Las ferias internacionales y la apertura de nuevos destinos, como Indonesia, se presentan como estrategias fundamentales para sostener el crecimiento”, concluyó.