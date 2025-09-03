Palta peruana se posiciona en mercados asiáticos. (Fuente: Midagri).
La agroexportadora Westfalia Fruit viene ampliando el suministro de paltas a los mercados asiáticos con. De hecho, la presencia del fruto peruano creció de manera pronunciada en mercados como Japón, Corea del Sur y China.

El director de clientes en mercados emergentes de la compañía, Hans Boyum, señaló que el consumo avanza en Asia, lo que abre nuevas oportunidades de colaboración con clientes y socios. Además, resaltó las posibilidades en orígenes africanos como Sudáfrica y Tanzania, cuya situación aporta flexibilidad al despacho y complementa los destinos existentes.

La gama de productos de Westfalia Fruit incluye paltas frescas, palta congelada y guacamole, además de otras frutas como cerezas, cítricos, arándanos y mangos, informó Fresh Plaza.

Westfalia posee una planta de packing en Cañete. (Foto: Westfalia Fruit Perú).
Operación de Westfalia Fruit en Perú

El año pasado, Omar Díaz, gerente general de la agroexportadora, sostuvo que el modelo de negocio de Westfalia Fruit Perú se apalanca en cadenas productivas, integrando a pequeños, medianos y grandes productores en su cadena exportadora. En ese sentido, las más de 4,000 hectáreas de producción que tienen corresponden a productores aliados ubicados en 15 regiones de la costa sierra y selva del país.

Además de “Nuestro plan de trabajo incluye seguir creciendo en paltas y posicionándonos en otros productos como la mandarina, y crecer en mangos”, detalló el representante en diálogo con Gestión.

