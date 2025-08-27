Agroberries tiene producción de arándanos en Perú. (Foto: Andina).
La anunció la presentación de BerryWorld Asia, una nueva división regional que operará como plataforma central para la distribución y comercialización de sus variedades de berries en Asia.

La compañía —que también tiene presencia en Perú con producción de arándanos— comercializará berries a través de BerryWorld Asia bajo las marcas BerryWorld, BerryFresh y Red Crown.

“Estamos muy emocionados de llevar BerryWorld a Asia, una región llena de oportunidades, innovación y una profunda apreciación por los productos frescos de alta calidad. Este lanzamiento marca un hito significativo en nuestro recorrido global, y esperamos construir sólidas alianzas y llevar nuestras variedades de berries galardonadas a los consumidores de toda la región”, sostuvo Jorge Varela, CEO de Agroberries Group, a Portal Frutícola.

Junto con la creación de una nueva división, la empresa también alista una nueva etiqueta para sus productos para alinearse a las preferencias de los consumidores asiáticos.

Producción de arándanos

Además de Perú, Agroberries mantiene una sólida red de producción y abastecimiento en Marruecos, Chile, Sudáfrica, México, Zimbabue y Egipto, lo que le permite garantizar disponibilidad de berries durante todo el año.

De cara a potenciar su oferta en los siguientes años, la compañía también invierte en proyectos de producción local en Asia para complementar el suministro actual y reforzar su estrategia de ofrecer berries premium adaptadas a las necesidades de cada mercado.

