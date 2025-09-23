En Lima y otras ciudades, se multiplican los locales y negocios que ofrecen bowls, jugos y postres a base de açaí. ¿Qué dicen los negocios sobre incorporar esta fruta en la dieta?. (Foto: Shutterstock)
En Lima y otras ciudades, se multiplican los locales y negocios que ofrecen bowls, jugos y postres a base de açaí. ¿Qué dicen los negocios sobre incorporar esta fruta en la dieta?.
Paolo Rojas
mailPaolo Rojas

El açaí peruano empieza a ganar protagonismo: mientras en Lima su consumo crece en juguerías y cadenas como Oakberry, las exportaciones se cuadruplicaron en el último año, abriendo paso a un mercado que busca espacio frente al dominio de Brasil. Este superfood amazónico no solo seduce a consumidores jóvenes por su valor nutritivo, sino que también despierta interés de inversionistas y productores locales que ven en el fruto una oportunidad de negocio con proyección global.

