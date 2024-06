Gestión conversó con Alfredo Portugal, socio y gerente de la marca Oakberry, la misma que entró al Perú en el 2019. Desde entonces el crecimiento ha sido positivo como modelo de inversión, pues son más los empresarios que apuestan por esta fruta altamente rica en antioxidantes y cuyo beneficios a la salud con incomparables.

¿Cómo nació Oakberry en Perú?

La marca ya tenía una gran reputación en Brasil. Viví allí durante cinco años y descubrí que el açaí es una fruta con un alto valor nutricional. No solo tiene un sabor delicioso, sino que también ofrece muchos beneficios para la salud, siendo un potente antioxidante.

En 2019, cuando regresé a Perú, compré la franquicia junto a dos socios. Juntos abrimos la primera tienda en la avenida Conquistadores, en San Isidro. Un año después, en 2020, llegó la pandemia y tuvimos que esforzarnos mucho para no perder nuestra inversión ni la marca. Comenzamos a vender a puertas cerradas y, a pesar de las dificultades, logramos abrir dos tiendas más.

¿Cuál fue el reto al ingresar una fruta que casi nadie conocía?

Vimos este nicho como algo interesante e importante. Al principio, nuestros principales clientes eran la comunidad brasileña en Lima, así como veganos, vegetarianos y deportistas. Sin embargo, poco a poco, el producto se fue haciendo más conocido y ahora toda la familia puede disfrutarlo. Nuestra misión es ofrecer una experiencia sabrosa, natural y nutritiva de manera rápida. Queremos cambiar la percepción de la gente sobre la comida rápida.

Queremos que la gente reconozca este producto como una opción de comida rápida y saludable, que ofrece todos los nutrientes necesarios para cuidar la salud, mientras disfruta de una fruta deliciosa y refrescante.

Actualmente, estamos en centros comerciales como el Mall de Salaverry, Jockey Plaza, San Isidro, Surco, Miraflores.

Conoce más sobre esta marca que ofrece la fruta del acai. Foto: Oakberry Perú

¿Cómo ha sido el crecimiento de Oakberry?

Hasta la fecha, tenemos 15 tiendas: 12 en Lima y 3 en provincias (Cusco, Arequipa y Trujillo). Todas son franquicias, y nuestro objetivo es cerrar este año con 18 tiendas, incluyendo dos en La Molina y una más en Arequipa.

Aunque la marca es relativamente nueva, fidelizar a nuestros consumidores no ha sido tan difícil. Podemos decir que el 95% de nuestros clientes regresan para disfrutar nuevamente del producto. Desde el primer mes, hemos visto ganancias en las ventas. Por la experiencia que hemos construido, podemos afirmar que esta es una marca muy exitosa, y estamos creciendo al 100%.

Somos dueños de la franquicia maestra (Master Franchise) para Perú y ahora también hemos adquirido las de Argentina y Uruguay. Esto nos convierte en los representantes de la marca en estos países. Nos encargamos de impulsar el crecimiento de la marca mediante la apertura de tiendas propias y la venta de franquicias a terceros. Además, somos responsables de todas las operaciones y el marketing a nivel local.

Nuestro modelo de negocio se basa en el crecimiento a través de franquicias. Dependemos del interés de empresarios que quieran invertir y apostar por esta compañía.

¿Cuál es la rentabilidad de Oakberry?

A nivel nacional y en total nuestra proyección es alcanzar ventas por más de S/ 15 millones. Las ganancias varían según la tienda y la zona, pero estimamos que cada tienda factura aproximadamente S/ 80 mil al mes. A pesar de estar en invierno, las ventas se mantienen estables y tenemos perspectivas de crecimiento.

¿Cómo se vende el producto?

Aquí viene la experiencia para el consumidor. Pueden elegir desde un vaso de 9 onzas hasta uno de 24 onzas, acompañado de hasta cinco toppings como chía, leche en polvo, plátano, mango, fresas, maní, coco, entre otros. Los precios varían entre S/ 24 y S/ 35.

Somos conscientes de que nuestro precio es competitivo, aunque elevado. Sin embargo, es importante considerar que la fruta del açaí atraviesa una cadena de frío desde Brasil y pasa por rigurosos controles de calidad para preservar su autenticidad natural. Lo que la gente consume es pura pulpa de fruta.

Estamos lanzando una nueva presentación de açaí por kilo, servido en un balde similar al helado, con la fruta natural en su estado congelado. El precio es de S/ 60.

Conoce más sobre esta marca que ofrece la fruta del acai. Foto: Oakberry Perú

¿Por qué cerraron la tienda en Mega Plaza?

Así como hemos abierto varias tiendas con éxito, hubo una que tuvimos que cerrar, ubicada en Mega Plaza. No logramos captar suficiente interés allí. Esto ocurrió en 2022 cuando intentamos ingresar a uno de los malls más grandes en Lima Norte. En ese momento, la marca no tenía suficiente reconocimiento y el producto no era tan popular. Sin embargo, nuestro desafío actual es volver a entrar en esta zona altamente comercial.

¿Cuáles son sus objetivos?

Uno de nuestros objetivos como marca es ingresar al mercado retail, colocando nuestro producto en supermercados y ofreciéndolo por kilo, dado su creciente consumo. Aunque esto es para el 2025, ya estamos trabajando en diversas estrategias. Esta iniciativa ha tenido éxito en Brasil y esperamos replicarlo aquí en Perú.

También tenemos la intención de expandirnos a las playas, estableciendo tiendas en esos lugares. Actualmente, contamos con una tienda en Punta Hermosa y queremos ingresar a más balnearios.

Emprender un nuevo negocio no es fácil, pero con el apoyo de mis socios, amigos y el público, hemos encontrado una gran idea de negocio. Por eso, estamos muy agradecidos y nuestro compromiso es seguir ofreciendo un producto de calidad, nutritivo y altamente confiable.

SOBRE EL AUTOR Yuriko Cabeza Yuriko Cabeza, Lima 1987. Licenciada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con más de 12 años de experiencia en medios digitales. Escribo sobre política, actualidad local y realizo informes especiales.

