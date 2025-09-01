Signage at a Starbucks coffee shop in New York, US, on Monday, July 28, 2025. Starbucks Corp. is scheduled to release earnings figures on July 29. Photographer Victor J. Blue/Bloomberg
Signage at a Starbucks coffee shop in New York, US, on Monday, July 28, 2025. Starbucks Corp. is scheduled to release earnings figures on July 29. Photographer Victor J. Blue/Bloomberg
Starbucks Corp. afirmó que el lanzamiento de sus productos de otoño, que incluía el regreso del “pumpkin spice latte”, impulsó un aumento en las ventas.

