Primax, multilatina de combustibles y energía vinculada actualmente a UNO CORP y al Grupo Romero en Perú y Ecuador, puso en marcha una nueva planta de especialidades con la que comenzará a fabricar urea automotriz, refrigerantes y bio desengrasantes orientados a sectores industriales, en un contexto de expansión del mercado de insumos para vehículos y flotas en el país.

La compañía indicó que el mercado peruano de urea automotriz, refrigerantes y bio desengrasantes supera actualmente los 6 millones de galones , impulsado por el crecimiento del parque automotor y por una mayor demanda en sectores como transporte y minería.

En ese contexto, Primax incorpora capacidad de producción local en categorías vinculadas al desempeño de motores y sistemas de emisiones, además de ampliar las capacidades de su negocio de especialidades.

“Con la inauguración de nuestra planta de especialidades damos un paso estratégico para consolidar nuestro crecimiento en este segmento”, señaló Carlos Sotomayor, Gerente Corporativo de Clientes y Nuevos Negocios de Primax. ”Esta operación nos permite asegurar la calidad desde el origen, garantizar un abastecimiento confiable y ofrecer soluciones diseñadas para mejorar la eficiencia operativa de nuestros clientes en condiciones reales.”

Además, el uso de urea automotriz resulta clave para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de emisiones y el cumplimiento de estándares ambientales en vehículos pesados e industriales.

Primax busca expandirse en el negocio de especialidades industriales en Perú. FOTO: GEC.

Primax apuesta por integración vertical

La nueva planta permitirá a la compañía fabricar directamente estos productos bajo un esquema de integración vertical, reforzando el control sobre calidad, abastecimiento y desarrollo de nuevas soluciones.

Desde el punto de vista comercial, Primax sostuvo que la operación permitirá incrementar volúmenes, ampliar formatos y responder con mayor rapidez a las necesidades del mercado tanto en el segmento B2B como B2C.

Asimismo, la empresa busca consolidar una propuesta enfocada en infraestructura, tecnología, calidad y soporte técnico especializado para clientes vinculados a transporte, minería e industria.

La nueva planta incorpora tecnología orientada al control de emisiones vehiculares.

Tecnología y metas de expansión

La planta incorpora un sistema de filtrado con hasta tres etapas de filtración y pretratamiento, además de procesos de ósmosis y electrodesionización (EDI), tecnología que permite alcanzar altos niveles de pureza sin requerir regeneraciones químicas periódicas.

Según Primax, este proceso reduce la presencia de minerales y contaminantes que podrían afectar los sistemas SCR utilizados en vehículos.

La operación también cuenta con procesos automatizados y controles permanentes orientados al cumplimiento de estándares establecidos por la norma ISO 22241.

Como parte de su estrategia, Primax proyecta capitalizar esta operación desde el 2026 y alcanzar una participación de mercado de 30% a partir del 2028, con la meta de consolidarse como líder del segmento hacia el 2030.