Julio Jimeno, presidente y CEO de Jaguar Exploration, señaló que hace un mes entregaron a Perupetro los resultados de los trabajos del CET de la referida zona que comprende 483,637 hectáreas. Las acciones comprendieron reprocesamiento de información previa y trabajos de gabinete en general.

En función de los hallazgos incluidos en el reporte, confirmó que Condor Energy solicitará este mes avanzar hacia la siguiente etapa.

“Se va a presentar la carta de negociación directa para iniciar el proceso de solicitud de Contrato de Licencia (de exploración)”, comentó a Gestión, tras explicar que los CET incluyen cláusulas que permiten a los operadores aplicar a la exploración de áreas, sin concurso general, tras haber cumplido con los compromisos del referido convenio.

Jaguar Exploration y Condor Energy realizaron trabajos de reprocesamiento de información de hidrocarburos en la cuenca de Tumbes. (Foto: Jaguar).

Sobre la naturaleza del contrato de licencia, el ejecutivo detalló que el mismo establece un periodo de ejecución de siete años en dos o tres fases para la realización de estudios geológicos y geofísicos para la reducción de riesgos de perforación, así como la perforación de uno o dos pozos como mínimo.

Las últimas actividades, precisamente, representan altas sumas de inversión. En la actualidad, el compromiso de desembolso de la empresa se viene definiendo.

Producción de gas natural a la vista

El área LXXXVI comprende tres bloques anteriormente a cargo de diversas empresas. El primero, denominado previamente Z1, fue precisamente estudiado por BPZ Energy y la multinacional Shell. Si bien ambas compañías suspendieron los tratos para firmar un acuerdo definitivo de exploración en 2008, el interés de esta última habla del potencial del lugar.

Al respecto, Jimeno afirmó que el atractivo del bloque es alto también por los hallazgos del reporte entregado por Condor y Jaguar a Perupetro este año y que evidenciaron la oportunidad tangible de explotar gas natural en el campo Piedra Redonda (en el bloque Z1).

La australiana Condor Energy y la estadounidense Jaguar Exploration, tuvieron a su cargo los compromisos del CET (TEA) del área LXXXVI (mar de Tumbes). (Foto: Jaguar).

En ese sentido, estimó que la extracción del recurso podría comenzar en cuatro años. Para llegar a esa etapa, la empresa tendrá que realizar la perforación en el marco del contrato de licencia (de exploración) para definir los recursos y, posteriormente, solicitar el contrato de explotación.

A partir del inicio de producción, destacó que la empresa también mejoraría su posición financiera y podría acelerar la exploración en otros bloques del área con foco en gas natural o petróleo.

Negocian venta futura de gas natural

Debido a la posibilidad de producción de gas natural en área LXXXVI y la necesidad de este recurso para empresas y la generación eléctrica en el norte peruano, Jimeno manifestó que negocian la venta futura de este combustible con dos compañías energéticas, de las cuales una ha mostrado un interés tangible.

Asimismo, una tercera empresa podría sumarse a las negociaciones.

En el norte peruano, destacó que la demanda provendría principalmente de generadoras de energía para garantizar el suministro, en un contexto en el cual el país vecino de Ecuador registra eventualmente cortes de electricidad por la escasez de fuentes de generación.

La australiana Condor Energy y la estadounidense Jaguar Exploration, confían en el potencial de gas natural del campo Piedra Redonda en Tumbes, (Foto: Jaguar).

Socios potenciales y reestructuración

En las áreas offshore (mar) del norte peruano, Condor y Jaguar no operan solos. En zonas colindantes, empresas como la multinacional francesa TotalEnergies también aceleran con las gestiones rumbo a exploración. Así, las cuencas del norte ganan atractivo y nuevos socios podrían llegar.

Sobre el particular, Jimeno aseguró que hay interés de actores del sector de hidrocarburos por asociarse para desarrollar la etapa de exploración.

En ese contexto, Condor y Jaguar decidieron reestructurar su sociedad en el CET del área LXXXVI y la segunda cedió su 20% de participación a la primera, a cambio de acciones. Así, se convirtió en uno de los accionistas mayoritarios de Condor.

“Para un inversionista, mientras menos socios tenga un proyecto, mejor. Ahora, Condor irá como único titular”, anotó.

EL DATO

Al margen de su posición como nuevo accionista de Condor, Jaguar sigue explorando proyectos independientes y en sociedad con otras compañías para solicitar áreas bajo CET, tanto en el mar como en superficie terrestre.