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Josimar Cóndor
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En el inicio del 2026, la inversión en exploración de petróleo y gas en Perú repite la tendencia a la baja vista en los últimos años. En el primer bimestre, el desembolso para esa actividad llegó solo a US$ 0.55 millones frente a US$ 1.43 millones del mismo periodo del 2025, según el más reciente reporte de Perupetro. Sin embargo, desde hace cuatro años, la ejecución de Convenios de Evaluación Técnica (CET), previos a la exploración y con bajas sumas de capital, promete empezar a cambiar ese panorama poco auspicioso. Así, empresas como la australiana Condor Energy y la estadounidense Jaguar Exploration, que tuvieron a su cargo los compromisos del CET del área LXXXVI (mar de Tumbes), planean avanzar hacia una fase de mayor desembolso y potencial producción.

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