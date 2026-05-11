En el inicio del 2026, la inversión en exploración de petróleo y gas en Perú repite la tendencia a la baja vista en los últimos años. En el primer bimestre, el desembolso para esa actividad llegó solo a US$ 0.55 millones frente a US$ 1.43 millones del mismo periodo del 2025, según el más reciente reporte de Perupetro. Sin embargo, desde hace cuatro años, la ejecución de Convenios de Evaluación Técnica (CET), previos a la exploración y con bajas sumas de capital, promete empezar a cambiar ese panorama poco auspicioso. Así, empresas como la australiana Condor Energy y la estadounidense Jaguar Exploration, que tuvieron a su cargo los compromisos del CET del área LXXXVI (mar de Tumbes), planean avanzar hacia una fase de mayor desembolso y potencial producción.
Estimado(a) lector(a)
En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.
En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.
Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.
Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.