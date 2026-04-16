Con ese objetivo, la empresa presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) con el fin de modificar su programa de desarrollo en el Lote 56 (que comprende los yacimientos Pagoreni y Mipaya), ubicado en el distrito de Megantoni (Cusco).

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La propuesta, actualmente en evaluación, plantea la reubicación de una locación en el marco de un proyecto de perforación.

Empresa presentó un ITS ante Senace para trasladar la locación Pagoreni Norte a Saniri Norte, con el objetivo de optimizar la exploración y reducir riesgos operativos. Foto: Andina

¿Qué acciones se proyectan realizar?

La iniciativa consiste, detalla el ITS, en trasladar la Locación Pagoreni Norte hacia una nueva área denominada Saniri Norte. Este cambio implica la reubicación total de las facilidades de perforación y de las instalaciones auxiliares asociadas.

Así, en la nueva locación se prevé la perforación de cuatro pozos : tres de desarrollo dirigidos, es decir, con trayectorias no verticales para alcanzar con mayor precisión las zonas con gas, y uno destinado a la inyección de cortes de perforación (residuos generados durante el proceso), manteniendo los componentes previamente aprobados en el instrumento de gestión ambiental.

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El ITS también contempla el traslado de infraestructura como la plataforma principal de perforación, poza de quema, campamentos, accesos, depósitos de material excedente, estaciones de bombeo, helipuerto, áreas de prueba, puntos de captación de agua y de vertimiento de efluentes, además de una línea de interconexión hacia la línea de conducción de Mipaya.

Según el ITS, la reubicación responde a una reinterpretación geológica que permitió una caracterización más precisa de las formaciones en el área de estudio. “Este nuevo enfoque optimiza los modelos estructurales y estratigráficos, identificando una zona con mayor potencial hidrocarburífero, lo que contribuiría a reducir riesgos en la exploración y producción”, explica el ITS.

Asimismo, la empresa señala que el cambio de ubicación permitiría un uso más eficiente de recursos y una optimización en el diseño de los componentes, lo que se traduciría en una menor área de intervención respecto a lo aprobado previamente. Entre otros aspectos, se indica que en la etapa operativa no se requerirá sistema de venteo en antorcha, lo que implicaría una reducción de emisiones y ruido. Además, se priorizará la operación remota, con menor presencia de personal en campo.

En específico, el cambio de locación demandará una inversión estimada de US$ 100 millones . El ITS contempla una primera etapa de alrededor de dos años (27 meses) que abarca las fases de construcción y perforación . Posteriormente, la operación se extenderá en el largo plazo hasta el año 2044, cuando también se prevé el cierre y abandono de las instalaciones.