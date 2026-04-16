Lote 56, ubicado en Cusco, forma parte del proyecto Camisea, una de las principales fuentes de gas natural del país. Foto: Andina
Lote 56, ubicado en Cusco, forma parte del proyecto Camisea, una de las principales fuentes de gas natural del país. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Pluspetrol, compañía que opera Camisea desde 2004, el mayor yacimiento de gas natural del Perú y uno de los más relevantes de América Latina, apunta a continuar impulsando el desarrollo del sector. En esa línea, proyecta una intervención en el Lote 56 (Cusco). ¿En qué consiste esta iniciativa?

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