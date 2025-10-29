El accidente se produjo mientras la aeronave hacía maniobras de carga en la planta de gas natural Malvinas, en Cusco.(Foto: GEC)
Redacción Gestión
Un helicóptero de la empresa Helisur sufrió esta tarde un accidente en la planta de gas natural Malvinas,

En un comunicado, la empresa detalla que el siniestro se reportó hoy alrededor de las 2:30 p. m. cuando el helicóptero hacía maniobras de carga en la zona de operaciones aéreas de la planta de gas natural Malvinas.

“Con mucho pesar confirmamos el lamentable deceso de las tres personas. Junto al plan de respuesta de emergencia aérea de Helisur también se activó de forma inmediata nuestro sistema de respuesta ante este tipo de emergencias a fin de realizar las labores correspondientes”, se lee en el documento.

Pluspetrol agrega que “mantiene comunicación y coordinación permanente con la empresa Helisur; así como con las autoridades correspondientes”.

