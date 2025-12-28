En esta planta se reciben, a través de ductos, los líquidos de gas natural provenientes de Camisea (Cusco), los cuales son procesados para la obtención de GLP (propano y butano), así como nafta y diésel, productos que posteriormente se destinan tanto al mercado interno como a la exportación.

LEA TAMBIÉN Pluspetrol emite bono por US$ 500 millones tras adquirir activos de Exxon en Vaca Muerta

En concreto, la compañía presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), con el que busca realizar ajustes específicos a su plan ambiental referida a la planta de Pisco.

Específicamente, el ITS plantea adecuar el esquema de monitoreo ambiental a las condiciones actuales de la etapa operativa de la planta, tomando como base el análisis de los registros históricos de monitoreo correspondientes al periodo 2017-2024.

LEA TAMBIÉN Exxon acuerda venta de activos argentinos en Vaca Muerta a Pluspetrol

Los ajustes no implican ampliar operaciones, sino reorganizar los controles ambientales de la planta, retirar seis puntos de monitoreo y mejorar el seguimiento del agua subterránea. Foto: Andina

Lo tres cambios a ejecutar

En primer lugar, Pluspetrol propone optimizar el Programa de Monitoreo de la Calidad Ambiental, mediante ajustes puntuales en los esquemas de seguimiento de la calidad del aire, los niveles de ruido ambiental, la calidad del agua subterránea, las emisiones atmosféricas, la calidad del suelo y los efluentes domésticos.

En segundo término, el ITS plantea la modificación del Programa de Monitoreo Ambiental Marino-Costero, que incluye el retiro de seis locaciones de monitoreo biológico terrestre. Según la evaluación técnica presentada por la empresa, estos puntos se ubican a considerable distancia de la Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural de Pisco y no reciben influencia de sus operaciones, sino principalmente de la actividad antrópica desarrollada en su entorno inmediato.

LEA TAMBIÉN Pluspetrol y su millonaria inversión hasta el 2026 en el campo Mipaya del lote 56

El documento precisa que el crecimiento urbano y la intensificación de la actividad agrícola en el área de influencia indirecta del proyecto han generado limitaciones de acceso y riesgos para el personal encargado del monitoreo, por lo que algunas de estas locaciones ya no reúnen las condiciones mínimas de seguridad.

Finalmente, como parte de los cambios operativos, Pluspetrol contempla la instalación de dos freatímetros (tubos o pozos de medición que se instalan en el suelo) dentro del predio de la planta, lo que permitirá reubicar dos puntos de monitoreo de calidad de agua subterránea y mejorar el control de este componente ambiental.

Las modificaciones propuestas, señala la empresa, se enmarcan en la Estrategia de Manejo Ambiental de los Instrumentos de Gestión Ambiental que regulan la operación de la PFLGN y abarcan los distritos de Paracas, Independencia, Pisco, Humay, Túpac Amaru Inca y San Andrés, en la provincia de Pisco.

En conjunto, todos estos cambios demandarán una inversión de US$ 25,000 .

LEA TAMBIÉN Pluspetrol y el proyecto para ampliar el almacenamiento de combustible