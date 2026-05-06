Una de los mayores generadores de energía renovable del país, Orygen Perú (antes Enel Generación) cerró el primer trimestre de 2026 con una utilidad neta de S/ 86.7 millones, cifra 51.5% menor frente al mismo periodo del año previo, afectada por menores ingresos por venta de energía y mayores costos derivados de la interrupción temporal del suministro de gas natural de Camisea, que también impacto en las ganancias de Engie Energía Perú. En paralelo, la compañía continuó ejecutando inversiones en generación renovable y consolidó su incorporación al Grupo Romero tras el cierre de la adquisición de Niagara Generation en marzo.

Orygen Perú registró ingresos por generación de energía y potencia por S/ 428 millones entre enero y marzo de 2026, lo que representó una caída de 29.6% respecto al mismo periodo de 2025. Según explicó la empresa, el resultado estuvo asociado principalmente con el vencimiento de contratos antiguos con clientes regulados y libres, cuyos precios y volúmenes eran superiores a los nuevos acuerdos comerciales .

En términos operativos, la producción total de energía alcanzó 1,999 GWh, con un ligero crecimiento de 0.5% interanual. La generación térmica aumentó 16.9%, mientras que la producción hidráulica y renovable retrocedió debido a una menor disponibilidad de recursos hídricos, solares y eólicos durante los primeros meses del año.

La utilidad operativa cayó 57.5% hasta S/ 127.2 millones, mientras que la utilidad neta se redujo en S/ 92 millones frente al primer trimestre de 2025. Pese a ese resultado, Orygen reportó mayores ingresos financieros por dividendos recibidos de su subsidiaria Chinango y menores gastos financieros vinculados a deuda y contingencias tributarias.

Wayra de Orygen será el primer proyecto híbrido a gran escala del Perú al integrar generación solar y eólica en una misma infraestructura operativa.. FOTO: GEC.

Interrupción de Camisea elevó costos de generación

Orygen indicó que el sistema energético peruano enfrentó restricciones durante marzo por una interrupción temporal en el transporte de gas natural de Camisea, tras un incidente en infraestructura (gasoducto) de TGP. La situación obligó a utilizar combustibles líquidos para asegurar la generación eléctrica.

En ese contexto, el consumo de petróleo pasó de S/ 0.6 millones a S/ 48.6 millones, debido al uso de diésel durante 13 días. De esa manera, el costo total de generación aumentó 1.9% hasta S/ 294.7 millones.

La empresa señaló además que el evento generó volatilidad en el mercado eléctrico y mayores costos marginales de energía durante la primera quincena de marzo, situación que luego se normalizó tras la reanudación del suministro de gas natural.

Grupo Romero acelera estrategia renovable de Orygen

La operación mediante la cual el Grupo Romero tomó el control indirecto de Orygen se concretó el 12 de marzo de 2026, luego de que Epsilon Bidco S.A.C. —firma vinculada con el conglomerado peruano— adquiriera Niagara Generation, matriz de Niagara Energy.

Además de los resultados trimestrales, Gestión informó el último 6 de abril que Orygen mantiene el avance de Wayra Solar, proyecto fotovoltaico ubicado en Ica que supera el 70% de ejecución y demandará una inversión aproximada de US$ 72 millones. Según declaró Marco Fragale, CEO de Orygen, dicha central entraría en operación antes de finalizar el año.

Orygen busca fortalecer su liderazgo en energías renovables con nuevos proyectos solares, eólicos e híbridos.

La central aportará 94 MW de potencia instalada y, junto con Wayra I y Wayra Extensión, permitirá conformar un complejo renovable de más de 400 MW. Fragale señaló a este diario que se trata del primer proyecto híbrido a gran escala del país, al integrar generación eólica y solar bajo una misma infraestructura operativa.

El ejecutivo también indicó a Gestión que la empresa acelera proyectos renovables para llevarlos a etapa “ready to build” desde 2027 . Actualmente, Orygen cuenta con dos iniciativas cercanas a esa fase en el norte y sur del país, además de otros tres proyectos eólicos, solares e híbridos en maduración.

Asimismo, Fragale sostuvo que el ingreso del Grupo Romero, a través de InfraCorp, redefine la estrategia de Orygen hacia una visión de largo plazo enfocada en crecimiento orgánico y expansión de infraestructura energética. En esa línea, la empresa evalúa nuevas oportunidades en autogeneración renovable para clientes industriales y mineros, además de iniciativas vinculadas con digitalización e inteligencia artificial aplicada al mantenimiento de plantas.

Al cierre de marzo, Orygen reportó una deuda financiera de US$ 338.3 millones (S/ 1,182.4 millones) y mantuvo una línea de crédito revolvente por US$ 150 millones con Niagara Energy, de la cual ya utilizó US$ 11.5 millones.

Asimismo, la compañía aprobó una política de dividendos para 2026 que contempla distribuir hasta el 100% de las utilidades de libre disposición mediante pagos trimestrales. Además, se suma un dividendo extraordinario por S/ 347.6 millones aprobado en enero con cargo a utilidades de 2025.