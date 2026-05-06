Pese a menores ganancias, Orygen Perú acelera proyectos en el norte y sur del Perú. Foto: GEC.
Pese a menores ganancias, Orygen Perú acelera proyectos en el norte y sur del Perú. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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Una de los mayores generadores de energía renovable del país, cerró el primer trimestre de 2026 con una utilidad neta de S/ 86.7 millones, cifra 51.5% menor frente al mismo periodo del año previo, afectada por menores ingresos por venta de energía y mayores costos derivados de la interrupción temporal del suministro de , que . En paralelo, la compañía continuó ejecutando y consolidó su incorporación al tras el cierre de la adquisición de Niagara Generation en marzo.

Orygen Perú registró ingresos por generación de energía y potencia por S/ 428 millones entre enero y marzo de 2026, lo que representó una caída de 29.6% respecto al mismo periodo de 2025. Según explicó la empresa, el resultado estuvo asociado principalmente con el vencimiento de contratos antiguos con clientes regulados y libres, cuyos precios y volúmenes eran superiores a los nuevos acuerdos comerciales.

En términos operativos, la producción total de energía alcanzó 1,999 GWh, con un ligero crecimiento de 0.5% interanual. La generación térmica aumentó 16.9%, mientras que la producción hidráulica y renovable retrocedió debido a una durante los primeros meses del año.

La utilidad operativa cayó 57.5% hasta S/ 127.2 millones, mientras que la utilidad neta se redujo en S/ 92 millones frente al primer trimestre de 2025. Pese a ese resultado, Orygen reportó mayores ingresos financieros por dividendos recibidos de su subsidiaria Chinango y menores gastos financieros vinculados a deuda y contingencias tributarias.

Wayra de Orygen será el primer proyecto híbrido a gran escala del Perú al integrar generación solar y eólica en una misma infraestructura operativa.. FOTO: GEC.
Wayra de Orygen será el primer proyecto híbrido a gran escala del Perú al integrar generación solar y eólica en una misma infraestructura operativa.. FOTO: GEC.
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Interrupción de Camisea elevó costos de generación

Orygen indicó que el sistema energético peruano enfrentó restricciones durante marzo por una , tras un incidente en infraestructura (gasoducto) de TGP. La situación obligó a utilizar combustibles líquidos para asegurar la generación eléctrica.

En ese contexto, el consumo de petróleo pasó de S/ 0.6 millones a S/ 48.6 millones, debido al uso de diésel durante 13 días. De esa manera, el costo total de generación aumentó 1.9% hasta S/ 294.7 millones.

La empresa señaló además que el evento generó volatilidad en el mercado eléctrico y mayores costos marginales de energía durante la primera quincena de marzo, situación que luego se normalizó tras la reanudación del suministro de gas natural.

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Grupo Romero acelera estrategia renovable de Orygen

La operación mediante la cual el , luego de que Epsilon Bidco S.A.C. —firma vinculada con el conglomerado peruano— adquiriera Niagara Generation, matriz de Niagara Energy.

Además de los resultados trimestrales, Gestión informó el último 6 de abril que que supera el 70% de ejecución y demandará una inversión aproximada de US$ 72 millones. Según declaró Marco Fragale, CEO de Orygen, dicha central entraría en operación antes de finalizar el año.

Orygen busca fortalecer su liderazgo en energías renovables con nuevos proyectos solares, eólicos e híbridos.
Orygen busca fortalecer su liderazgo en energías renovables con nuevos proyectos solares, eólicos e híbridos.

La central aportará 94 MW de potencia instalada y, junto con Wayra I y Wayra Extensión, permitirá conformar un complejo renovable de más de 400 MW. Fragale señaló a este diario que se trata del , al integrar generación eólica y solar bajo una misma infraestructura operativa.

El ejecutivo también indicó a Gestión que la empresa acelera proyectos renovables para llevarlos a etapa “ready to build” desde 2027. Actualmente, Orygen cuenta con dos iniciativas cercanas a esa fase en el norte y sur del país, además de otros tres proyectos eólicos, solares e híbridos en maduración.

Asimismo, Fragale sostuvo que el ingreso del Grupo Romero, a través de InfraCorp, redefine la estrategia de Orygen hacia una visión de largo plazo enfocada en crecimiento orgánico y expansión de infraestructura energética. En esa línea, la empresa evalúa nuevas oportunidades en autogeneración renovable para clientes industriales y mineros, además de iniciativas vinculadas con digitalización e inteligencia artificial aplicada al mantenimiento de plantas.

Al cierre de marzo, Orygen reportó una deuda financiera de US$ 338.3 millones (S/ 1,182.4 millones) y mantuvo una línea de crédito revolvente por US$ 150 millones con Niagara Energy, de la cual ya utilizó US$ 11.5 millones.

Asimismo, la compañía aprobó una política de dividendos para 2026 que contempla distribuir hasta el 100% de las utilidades de libre disposición mediante pagos trimestrales. Además, se suma un dividendo extraordinario por S/ 347.6 millones aprobado en enero con cargo a utilidades de 2025.

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