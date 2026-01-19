Los proyectos de energía solar y eólica seguirán siendo protagonistas de las inversiones de empresas del sector.
Josimar Cóndor
A noviembre de 2025, la cartera acumulada de proyectos de inversión del sector energía (generación, transmisión y distribución eléctrica) llegó a US$ 17,228 millones, según el Boletín Estadístico Mensual del sector Electricidad de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe). Solo para este 2026, varios de los proyectos comprendidos empezarán a ejecutarse.

