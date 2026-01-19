En los últimos meses, las empresas del sector realizaron una serien de anuncios de inversión de cara al presente año. Así, en el segmento de generación eléctrica, Engie Energía Perú contemplaba el inicio de construcción de la planta solar Hanaqpampa (Moquegua) y de la central eólica Sariri, al costado de la central Punta Romitas, en Ica, por más de US$ 300 millones.

Además, estimaba el inicio de operación de la central solar Intipampa Expansión (Moquegua) a inicios de este año.

Por su parte, Orygen Perú (antes Enel Generación) planea poner en operación comercial el primer complejo híbrido del Perú en el cuarto trimestre de 2026, luego de haber iniciado la construcción del proyecto Wayra Solar para su funcionamiento junto con las centrales eólicas Wayra I y Wayra Extensión, en Ica.

Asimismo, reveló que tenían dos proyectos más (uno eólico y otro solar) cerca de entrar a fase de “listos para construcción”. Así, esperaban llevarlos a una etapa final de aprobación este año.

Precisamente, Orygen Perú recibió recientemente la autorización del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para construir la central eólica Mórrope en Lambayeque, con 40 turbinas y una potencia de 224 megavatios. En noviembre último, el Grupo Romero acordó la compra de esta compañía, lo cual despierta expectativas sobre la velocidad que adoptará la ejecución de sus proyectos.

Además, Kallpa Generación logró la colocación de bonos en el mercado internacional por US$700 millones en septiembre último para refinanciar proactivamente su bono Kallpa 2027 por US$650 millones y completar el financiamiento de la construcción de su proyecto solar Sunny, una planta de 309MW, en Arequipa.

En tanto, Fénix Power Perú, filial local de la chilena Colbún, recibió la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) del proyecto parque eólico Bayóvar y su interconexión al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), por parte del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), en el primer semestre de 2025.

Dicho proyecto, en la provincia de Sechura (Piura), contempla la construcción, operación y mantenimiento de un moderno parque eólico compuesto por 100 aerogeneradores, que serían colocados en dos fases con una inversión total de US$ 950 millones, alcanzando una potencia instalada estimada de 660 megavatios (MW).

Además, Statkraft Perú avanza con el desarrollo de Lupi, una planta solar fotovoltaica que se construirá en Moquegua. En noviembre último, la firma ya contaba con las aprobaciones finales para iniciar la construcción en el segundo trimestre de 2026 e comenzar la operación a finales de 2027. Este proyecto tendrá una capacidad instalada de 180 MW.

De otro lado, la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán planteó mejoras en la central hidroeléctrica San Gabán II (Puno) al Senace. En concreto, propuso la instalación de una presa en la cuenca del río Ninahuisa para asegurar el afianzamiento hídrico de la central, con una inversión de S/ 37.9 millones. Además, acaba de recibir la aprobación ambiental para el proyecto solar de 82.5 MW Pampa Gallinazos por US$ 80 millones en Tacna.

En tanto, el Minem otorgó recientemente la concesión a la empresa Chabarbamba para el desarrollo de la central solar fotovoltaica Macarena (Ica), que proyecta una capacidad instalada de 170 megavatios.

Asimismo, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que continúan las obras y el equipamiento de la Central Solar Planta Fotovoltaica Illa (USD 342 millones).

Por su parte, Celepsa, del Grupo Unacem, esperaba tomar la decisión de construcción de su proyecto solar Solimana (Arequipa) este 2026, por US$ 190 millones. El año pasado, se encontraban en la última fase de obtención de permisos para la línea de transmisión asociada. Además, la empresa firmó un acuerdo con Zelestra para el desarrollo de proyectos de energía renovable.

Transmisión de energía: más proyectos de Engie y Yapay

En el segmento de transmisión de energía, la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, informó recientemente que en 2026 se adjudicarán 18 proyectos de transmisión eléctrica mediante Asociaciones Público-Privadas (APP), por un monto aproximado de US$ 950 millones, que beneficiarán a más de ocho millones de peruanos en 13 departamentos del país.

Sin embargo, hay proyectos que ya han avanzado en la etapa de trámites y estarían cercanos a su ejecución. Engie Energía Perú estimaba el inicio de construcción de tres proyectos de líneas de transmisión adjudicados, entre el 2026 y 2027. Dichas iniciativas beneficiarán a más de 700,000 personas en tres regiones (Áncash, Junín y Ucayali).

Por su parte, Conelsur (parte de Transelec de Chile) señaló en septiembre último que evaluaba adquisiciones y desarrollo de proyectos de transmisión con el sector privado, apuntando a cuatro iniciativas con la expectativa de triplicar sus ingresos al 2030. En ese camino, en octubre, anunció la compra de activos de transmisión de Statkrfat Perú por 522 km de líneas de alta tensión y 23 subestaciones.

Asimismo, el BCRP informó que el Consorcio Eléctrico Yapay se encuentra desarrollando la línea de transmisión Enlace 500 kV Huánuco - Tocache - Celendín – Trujillo (USD 335 millones). Dicha empresa está vinculada con la colombiana ISA REP, el principal operador de líneas de transmisión en Perú.

Distribución de energía: la inversión de Pluz Energía

Finalmente, en el segmento de distribución de energía, Pluz Energía, empresa que atiende a más de 1.6 millones de clientes en el norte de Lima y el Callao, concretó dos emisiones de bonos corporativos en el mercado local por un total de S/ 220 millones en diciembre último.

La compañía, antes Enel Distribución, informó que los recursos obtenidos serán destinados a financiar proyectos de expansión de redes, modernización tecnológica y mantenimiento de la infraestructura eléctrica, en línea con el plan de inversiones de la empresa.

Para el periodo 2025-2029, la empresa estimaba una inversión de alrededor de US$ 1,000 millones.

En tanto, Luz del Sur, concesionario del servicio de distribución en el sur de Lima, aún no ha anunciado sus planes para este 2026.