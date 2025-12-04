COES señala que hay retraso en proyectos de transmisión, sobre todo de distribuidoras eléctricas en el interior. Foto: Minem
COES señala que hay retraso en proyectos de transmisión, sobre todo de distribuidoras eléctricas en el interior. Foto: Minem
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitió una resolución que declara en situación de grave deficiencia el suministro de energía en los sistemas eléctricos de las ciudades de Tarapoto (región San Martín) y Yurimaguas (región Loreto), por falta de capacidad de transmisión eléctrica.

TE PUEDE INTERESAR

Andes Solar desarrolla planta solar flotante e impulsa energía “agrivoltaica” en Perú
En qué lugar de la cocina deberías instalar la nevera para ahorrar energía
Nueve startups que revolucionan la salud, agro y energía

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.