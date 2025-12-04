La resolución obedece a una solicitud del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) de que se declare en situación de emergencia o grave deficiencia el servicio eléctrico en las citadas ciudades, por falta de capacidad de transporte de la energía en el corredor 138 kV Tingo María-Aucayacu-Tocache.

Asimismo, esta disposición se sustenta en un informe del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) que evidenció la presencia de congestión recurrente en la Línea L-1018, así como la inexistencia de generación local operativa, y la dependencia total de Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Regulador advierte riesgo

Así, el informe de Osinergmin concluye en que la condición detectada, configura una situación de riesgo inminente de restricción del suministro eléctrico, por lo cual recomendó al Minem adoptar medidas transitorias de refuerzo y generación adicional de emergencia.

En tal sentido, la declaratoria de grave deficiencia de ese servicio tiene vigencia desde la fecha de emisión de esa resolución, hasta que se ponga en servicio del proyecto de transmisión Enlace de 220 kilovoltios Belaunde Terry -Tarapoto Norte, así como ampliaciones y subestaciones asociadas, previsto como máximo al 29 de febrero del 2028.

Asimismo, la normativa designa a la empresa Electro Oriente S.A. para que se encargue de implementar las medidas que permitan superar esa situación de grave deficiencia, y le remita el cronograma y el expediente de contrataciones de obras y bienes (para ese fin).

LEA TAMBIÉN: Cambios en la regulación energética que abre la puerta a más RER recibió luz verde

COES: hay más solicitudes para declarar emergencia

Sin embargo, la congestión en líneas de transmisión que ahora amenaza a dos zonas urbanas de la Amazonía, no es un hecho aislado.

César Butrón, presidente del COES, explicó a Gestión que, en el caso del problema presentado en Tarapoto y Yurimaguas, existe un retraso en la ejecución del proyecto de transmisión Enlace de 220 kv Belaunde Terry-Tarapoto Norte, pues a la fecha ya debía haber concluido y estar operando (pero aún se prevé para el 2028).

En general, indicó que existe retraso en la ejecución (por parte del Gobierno) de ese tipo de proyectos en alta tensión que planea el COES, pero que el retraso es mayor en los proyectos de transmisión de las distribuidoras al interior del país (que deben conectar sus redes locales al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional -SEIN).

En tal sentido, refirió que el COES-encargado de la operación en el SEIN- ha recibido varias solicitudes de declaratoria de grave deficiencia del servicio de parte de diversas empresas distribuidoras del servicio en el interior (además de la aprobada ahora para Tarapoto y Yurimaguas).

Retraso en obras de alta tensión pone en riesgo suministro a ciudades de la Amazonía

¿Porqué se retrasan los planes?

Explicó que la declaratoria surge de que las distribuidoras identifican problemas en su área de operación, lo plantean en un informe dirigido al COES pidiendo que se declare (sus sistemas) en emergencia, ese comité lo revisa y evalúa, y de estar conforme, lo remite al Minem.

Remarcó que el problema se está presentando por retrasos en la ejecución de los planes de inversión en transmisión de las distribuidoras eléctricas, que son aprobados por Osinergmin, situación que está causando restricciones en el suministro, y para evitarlo, se requiere que se aprueben declaratorias de emergencia, que permitan activar generación (de emergencia).

Indicó que, si bien Osinergmin ya aprobó esos planes, son esas empresas distribuidoras del Estado -ubicadas fuera de Lima e Ica- las que están teniendo dificultades para invertir y poder ejecutar sus proyectos, lo cual origina dichos retrasos.

Aumentan cortes de luz

De otro lado, un reporte del Osinergmin refiere que, a julio del 2025, de los 214 sistemas eléctricos de distribución a cargo de las 13 principales empresas de distribución en el país, 19 de esos sistemas han superado la tolerancia anual de los indicadores de frecuencia y duración de interrupciones del servicio eléctrico.

Si se compara con el mismo informe que emitiera hace un año atrás ese ente supervisor, en que reportaba sólo cuatro sistemas superando esos rangos de tolerancia, se puede concluir que han aumentado los cortes del suministro de luz en los últimos doce meses.

Según el último monitoreo de interrupciones de Osinergmin, entre las principales localidades que registran los mayores ratios de duración del indicador de interrupciones (SAIDI) y del indicador de frecuencia de esos cortes (SAIFI), figuran zonas dedicadas a la agroexportación y agroindustria, como Chavimochic, Villacurí, Paramonga, entre otras.

Evolución de los cortes del servicio eléctrico el 2025, por duracción de interrupciones (SAIDI) y frecuencia de las mismas (SAIFI). Fuente: Osinergmin

Mayor costo a usuarios

Sobre el tema, el experto en el sector, Rafael Laca, observó que las declaratorias de emergencia del suministro eléctrico significan que las distribuidoras a su cargo, harán uso de sistemas de generación de emergencia en base a diésel, lo cual finalmente se traducirá en un mayor costo a los usuarios (a través de las tarifas eléctricas).

Además, indicó que, particularmente en ciudades del interior, se observa no sólo aumento en la frecuencia o duración de cortes del suministro, sino caída en la calidad del mismo, que se puede reflejar en un menor voltaje que reciben los consumidores.

Esa situación, anotó, afecta además no sólo los artefactos eléctricos de los usuarios domésticos, sino también a actividades industriales en provincias, causándoles desde desequilibrios en su producción, hasta el deterioro de sus equipos, originándoles sobrecostos.