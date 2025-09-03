Las actividades de inversión de Engie Energía Perú representaron una salida neta de US$ 41.9 millones, principalmente, por compras de propiedades, planta y equipo. (Foto: GEC).
Las actividades de inversión de Engie Energía Perú representaron una salida neta de US$ 41.9 millones, principalmente, por compras de propiedades, planta y equipo. (Foto: GEC).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

reportó una utilidad neta de US$ 52.7 millones en el segundo trimestre de 2025, lo que representó un incremento de 14.5% respecto a los US$ 46 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos por ventas ascendieron a US$ 320.3 millones, superiores en 6% frente a los US$ 302 millones del segundo trimestre de 2024, impulsados principalmente por la mayor venta de .

El costo de ventas se situó en US$ 227.4 millones, ligeramente por encima de los US$ 219.8 millones del año previo. Como resultado, la utilidad bruta alcanzó los US$ 92.8 millones, un crecimiento de 12.9% interanual.

Los ingresos por ventas de Engie ascendieron a US$ 320.3 millones, superiores en 6% frente a los US$ 302 millones del segundo trimestre de 2024. (Foto: SEIN).
Los ingresos por ventas de Engie ascendieron a US$ 320.3 millones, superiores en 6% frente a los US$ 302 millones del segundo trimestre de 2024. (Foto: SEIN).

PATRIMONIO E INVERSIONES

Al 30 de junio de 2025, registró un patrimonio de US$ 1,212 millones, por debajo de los US$ 1,248 millones de cierre de 2024, explicado por la distribución de dividendos durante el semestre.

El total de pasivos sumó US$ 1,108 millones, con una reducción frente a los US$ 1,165 millones reportados al cierre del ejercicio pasado, mientras que la deuda financiera de largo plazo se situó en US$ 413.8 millones, menor a los US$ 478.3 millones de diciembre de 2024.

El flujo de efectivo proveniente de actividades de operación fue de US$ 140.1 millones, inferior a los US$ 249.1 millones registrados al cierre de 2024. En tanto, las actividades de representaron una salida neta de US$ 41.9 millones, principalmente por compras de propiedades, planta y equipo.

En el semestre, Engie utilizó US$ 152.3 millones en actividades de financiamiento, incluyendo el pago de préstamos y dividendos. En ese sentido, el efectivo y equivalentes al cierre de junio se redujeron a US$ 121.7 millones, frente a los US$ 176 millones de diciembre de 2024.

LEA TAMBIÉN: Regulación para reconocer costos del gas para generación sigue causando polémica en Perú

PERSPECTIVAS DE ENGIE

informó que mantiene una capacidad instalada total de 2,694 MW, que combina centrales termoeléctricas, , y , y continúa evaluando el impacto de la incertidumbre macroeconómica y geopolítica en sus operaciones.

El panorama económico del Perú a corto se asume una calma relativa. Adicionalmente, la incertidumbre es más visible conforme se aproximan las elecciones de 2026. A nivel internacional, será retador debido a las políticas que implementaría la administración entrante en EE. UU. y a las de las tensiones geopolíticas. La Gerencia del Grupo considera que la incertidumbre geopolítica se ha mantenido relativamente baja”, sostiene la compañía.

Engie construyó en Moquegua la central eólica Punta Lomitas, la primera en el Perú sin necesidad de una subasta. (Foto: Engie).
Engie construyó en Moquegua la central eólica Punta Lomitas, la primera en el Perú sin necesidad de una subasta. (Foto: Engie).
LEA TAMBIÉN: Este verano clima extremo podría volver a afectar la generación hidroeléctrica

TE PUEDE INTERESAR

Volvo CE proyecta futuro “eléctrico” en Perú y define zona para expansión física
Energía renovable: Lo que realmente está en juego con el reglamento eléctrico
Engie Energía Perú nombra a Myriam Akhoun como nueva gerenta general

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.