El directorio de Engie Energía Perú, filial del grupo francés Engie, anunció el nombramiento de Myriam Akhoun como nueva gerenta general de la compañía. La ejecutiva reemplazará a Mehdi Ben Maalla, quien fue promovido a director general de la división Generation International del Grupo Engie en París.

Aún no se ha definido la fecha en que Akhoun asumirá oficialmente el cargo, ya que su designación está sujeta a la culminación de los procesos legales y administrativos correspondientes.

Con más de 15 años en el grupo energético, la directiva francesa acumula una amplia experiencia en energías renovables y proyectos de descarbonización. Además de liderar las operaciones de Engie en Perú, tendrá a su cargo la posición de country manager Perú.

La trayectoria de Myriam Akhoun

En su trayectoria dentro de la multinacional Engie, Akhoun ha desempeñado diversos roles de liderazgo. Entre ellos, fue directora general de Engie Flexible Generation Francia y directora de operaciones en India, Singapur y Francia.

También encabezó las filiales Engie Solar, Engie Ocean Winds y Engie Green, impulsando proyectos clave de energías limpias que forman parte de la estrategia global de la compañía.

La ejecutiva cuenta con una doble maestría en Ingeniería por AgroParisTech y en Economía de la Energía y Desarrollo Sostenible por la IFP School de Francia, formación que respalda su trayectoria en la industria energética.

RIPE

Red Iberoamericana de Prensa Económica - Diario Financiero