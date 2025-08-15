Engie Energía Perú S.A.A., una de las principales generadoras de energía eléctrica del país, anunció que su gerente general, El Mehdi Ben Maalla, presentó su renuncia con el fin de asumir otra posición dentro del grupo de capitales franceses.

La empresa informó que la fecha exacta de finalización de funciones aún no ha sido definida y será determinada por el Directorio. Hasta ese momento, Ben Maalla continuará desempeñando el cargo.

Engie Perú precisó que comunicará oportunamente a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) la fecha acordada, conforme a la normativa vigente.

Mehdi Ben Maalla como gerente general

El 23 de diciembre de 2022, el directorio de Engie Energía Perú designó a El Mehdi Ben Maalla como nuevo gerente general de la compañía, en reemplazo de Rik De Buyserie, quien fue designado para trabajar en Engie Australia.

Ben Maalla también ejerció como country manager de Engie en Perú y Colombia. Antes de su nombramiento, se desempeñó como director y líder de Adquisiciones, Inversiones y Asesoría Financiera (AIFA) en Engie Brasil, acumulando más de 12 años de trayectoria en el grupo.

Su experiencia incluye funciones en Dubái para la unidad de negocios de Medio Oriente y en Europa en el área de Trading & Portfolio Management (GEM), enfocadas en la optimización de activos de gas y electricidad.

De nacionalidad belga-marroquí, Ben Maalla es ingeniero civil por la Université Libre de Bruxelles, cuenta con un título de ingeniería del Institut Français du Pétrole School (ENSPM) y una maestría en Finanzas por la Solvay Business School.

