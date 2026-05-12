El año pasado, los embarques de la variedad hass (96% del total de envíos de aguacate peruano) alcanzaron las 723,000 toneladas métricas (TM), 38% más que la campaña 2024 y una cifra récord. Además, las exportaciones de esta fruta se ubicaron por encima de los US$ 1,000 millones.

Siguiendo esa línea, en el primer trimestre de este año, los envíos de palta fresca sumaron 104,365 toneladas por US$ 237 millones, un crecimiento en 27.8% en volumen y 36.6% en valor respecto a enero - marzo 2025, según ComexPerú basado en data de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Evolución del volumen de exportaciones de palta fresca en el primer trimestre. Fuente: ComexPerú

Zonas de mayor cultivo

En el verano, Lima se consolidó como el principal exportador del fruto, al concentrar el 54.6% de los envíos, procedentes principalmente de Huaral, Huaura y Cañete, con despachos que alcanzaron los US$ 130 millones (30.4%) a marzo.

Le siguieron Ica, con envíos por US$ 52.1 millones; La Libertad, con US$ 16.1 millones; Lambayeque, con US$ 15.9 millones; y Áncash, con US$ 11.3 millones.

Este desempeño del primer trimestre, destaca Comex, cobra mayor relevancia porque corresponde a meses previos al periodo de mayor crecimiento de exportaciones, donde los picos se concentran entre abril y agosto de cada año.

Crece riesgo en periodo pico

Sin embargo, según pronósticos de riesgo agroclimático, que emitió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), existen condiciones de riesgo para los cultivos de palta en diversas zonas productoras entre mayo y julio próximos, es decir dentro del periodo pico de embarques al exterior.

En la costa norte, en regiones como Lambayeque y La Libertad, el Senamhi refiere que entre mayo y julio el fenómeno de El Niño podría alcanzar magnitud moderada lo cual podría influir sobre la tasa de crecimiento de los frutos (calibre).

Añade que las condiciones climáticas más cálidas en lo que resta del otoño e inicio del invierno (junio-julio) podría prolongar los estados vegetativos de las yemas, y limitar la inducción floral, por lo cual estima un nivel de riesgo agroclimático medio durante el trimestre.

¿Es probable que Perú sume hectáreas de palta para aumentar su producción? (Foto: Andina)

En ese mismo periodo en la costa central y sur las condiciones cálidas, advierte, podrían afectar el normal desarrollo de frutos, reduciendo su calibre en la presente campaña agrícola, mientras que las condiciones cálidas favorecerían la presencia de plagas, aumentando el nivel de riesgo agroclimático entre bajo a medio.

Además, las condiciones cálidas previstas, añade Senamhi, podrían afectar la primera floración de la siguiente campaña agrícola 2026-27, dado que podrían ser desfavorables para la inducción y diferenciación floral entre junio y julio.

Alerta en sierra central y sur

A su vez, en la sierra central el Senamhi proyecta que en zonas de Ayacucho hasta julio habría condiciones térmicas desfavorables, entre normales a cálidas, que podrían afectar el normal desarrollo de la floración, e incrementar las necesidades hídricas de los cultivos, además de traer más plagas y enfermedades.

Igualmente, en la sierra sur (Moquegua, Ica, Arequipa y el occidente de Ayacucho), la entidad estima que la floración estaría en mayor riesgo agroclimático también por condiciones cálidas que afectarían el cuajado y “amarre” de frutos, y podrían presentarse plagas y periodos de estrés hídrico crítico en la fase de desarrollo.

Picos de exportación de palta se dan entre mayo y julio de cada año en Perú Fuente: Fresh Fruit (en base a cifras de Sunat)

Preven menor dinamismo

La Asociación de Productores y Exportadores de Palta Hass del Perú (ProHass) estimó que las exportaciones del aguacate en todo el 2026 podrían llegar a las 765,000 toneladas, un crecimiento del 6%, por debajo de lo alcanzado el año pasado (38%).

Esa expansión, refiere el gremio, sería más moderada, debido a factores climáticos y al ciclo natural de alternancia entre campañas de mayor y menor producción. Meses atrás ProHass había proyectado que el crecimiento anual sería del 7%.

Sobre el tema, Ulises Osorio, investigador agroclimático, en diálogo con Gestión, descartó que el crecimiento en los volúmenes exportados entre 2025 y lo que va del 2026 se deban a mejoras en las condiciones climáticas o a mayor rendimiento o producción en los campos, sino básicamente a un aumento en las áreas cultivadas.

Peor condición que el 2025

Entre el 2011 y el 2024, la superficie plantada de palta hass en el Perú pasó de 21,000 a cerca de 77,000 hectáreas (has). Para el 2025 se reportaban 80,000 has y en lo que va del 2026, según Prohass, ya van 84,000 has sembradas.

En tal sentido –y en línea con lo que pronostica el Senamhi- Osorio proyectó que las condiciones climáticas para la palta no solo no están mejorando, sino que este año podrían ser menos favorable que el año pasado, debido a dos factores: la ocurrencia de El Niño y la persistencia en Perú de los denominados “Vientos de San Andrés”.

Producción de palta se vería impactada con efectos del FEN. Foto: gob.pe

Explicó que este último factor es el que ya ha venido provocando un deterioro acelerado en la calidad de las paltas, de forma que, aún si se compran poco antes de madurar en el mercado local, se oscurece rápidamente, y lo mismo sucede con el producto para exportación.

Con El Niño este año, advirtió, el clima más caliente de lo normal que se espera va a afectar la floración y el crecimiento de los frutos, y por ende menor rendimiento en los campos, a lo que se suma menor disponibilidad de agua por disminución de caudales en los ríos.