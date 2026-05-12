La palta Hass peruana tuvo 27.8% de crecimiento en su volumen exportado a marzo 2026 Foto: Midagri.
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Elías García Olano
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El Perú es el segundo exportador mundial de palta desde 2017, solo superado por México. Si bien desde el 2025 y hasta los primeros meses de este año nuestros envíos aumentan a doble dígito, hay factores de riesgo que podrían frenar su crecimiento.

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