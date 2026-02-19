Grupo Virú proyectó un 2026 con oportunidades de crecimiento impulsadas por cambios en la disponibilidad global de palta, especialmente en Europa, uno de los principales destinos del producto peruano. Para la producción del holding, las perspectivas son positivas.

La CEO de la empresa agroindustrial peruana, Yoselyn Malamud, estimó que el mercado enfrentará periodos con menor oferta, lo que abriría una ventana comercial relevante para los exportadores nacionales y para la estrategia internacional de la compañía.

“Perú va a entrar con un mercado sin palta y eso es bueno”, señaló la ejecutiva al referirse al contexto que prevé para este año.

La cosecha comenzaría de manera intensa entre marzo y abril, aunque el recuento oficial de volumen aún está pendiente. Las primeras estimaciones indican un aumento del 5% al 7%, pero la ejecutiva sigue siendo cauta.

“Es muy prematuro dar una cifra específica; tenemos que esperar a abril y ver el impacto climático”, anotó.

El posible impacto del fenómeno El Niño de baja intensidad, caracterizado por el aumento de las temperaturas y las precipitaciones en el norte, especialmente en zonas como Olmos, podría afectar a los calibres y la calidad. “Podríamos tener un volumen similar al del año pasado”, dijo.

Planificación comercial de Virú

Grupo Virú viene ajustando su planificación productiva y comercial, considerando la evolución de la oferta global de la palta.

De acuerdo con su CEO, la menor disponibilidad del producto en determinados momentos en Europa permitiría al Perú ingresar con menos presión competitiva, lo que podría traducirse en mejores condiciones de venta y posicionamiento.

“España presenta retrasos productivos y Marruecos cuenta con menor volumen, lo que deja un mercado europeo con oferta limitada y precios elevados”, comentó Malamud a FreshPlaza.

En Grupo Virú proyectan que la producción de palta en Perú este 2026 será similar a la registrada el año pasado, pero tendrá mayor demanda a nivel internacional. (Foto: difusión).

Más allá de Europa, la empresa también mantiene el foco en ampliar su presencia en otros destinos estratégicos, entre ellos Estados Unidos y mercados asiáticos, donde el consumo viene creciendo de forma sostenida.

En particular, la ejecutiva destacó el potencial de China como mercado de largo plazo para la palta peruana. Según explicó, se trata de una plaza con gran capacidad de expansión del consumo, aunque con altos estándares de calidad del producto.

LEA TAMBIÉN: Grupo Virú continúa expansión y compra dos empresas españolas de alimentos

Proyecciones de producción de Virú

En 2025, Grupo Virú exportó cerca de 32,000 toneladas de palta, volumen similar al registrado el año anterior. Para 2026, anticipan un ligero aumento debido a nuevas plantaciones en Paramonga (región Lima), indicó Fresh Plaza.

Para la compañía, Europa y Estados Unidos siguen siendo los principales destinos, pero Asia es cada vez más importante.

“China es un mercado con potencial y crecimiento, pero busca tamaños más pequeños y una calidad estética perfecta”, explicó Malamud.