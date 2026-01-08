Las agroexportaciones peruanas sumaron US$ 12,882 millones entre enero y noviembre de 2025, registrando un crecimiento de 17.9% respecto a igual periodo del año anterior y marcando un récord histórico para el sector, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

De acuerdo con la institución, los envíos agroexportadores representaron el 16.1% del total de las exportaciones peruanas, que en el periodo analizado ascendieron a US$ 79,964 millones, con un incremento de 18.2% frente al mismo lapso de 2024.

Los envíos agrícolas tradicionales alcanzaron los US$ 1,680 millones, lo que significó un crecimiento de 46.7% interanual y una participación de 2.1% sobre el total exportado del país. Este subsector también registró un nivel récord en el periodo evaluado.

El principal producto agrícola tradicional exportado por el Perú en el periodo analizado fue el café sin descafeinar y sin tostar, con envíos por US$ 1,579 millones, cifra que representó un crecimiento de 54.1%.

DESEMPEÑO DE LOS ENVÍOS NO TRADICIONALES

El arándano fue el principal producto agroindustrial exportado por el Perú en 2025 (Foto: Andina).

Las exportaciones agropecuarias y agroindustriales no tradicionales totalizaron US$ 11,201 millones, mostrando un aumento de 14.5% frente a lo reportado entre enero y noviembre de 2024. Este segmento concentró el 14.0% del total de las exportaciones peruanas y alcanzó igualmente un nuevo récord.

El principal producto agropecuario y/o agroindustrial despachado fue el arándano, con exportaciones por US$ 2,216 millones, lo que implicó un incremento de 10.5%. Este producto concentró el 10.5% del valor exportado de los productos no tradicionales y el 2.8% del total de las exportaciones peruanas en el periodo evaluado.

LIDERAZGO EMPRESARIAL EN AGROEXPORTACIONES

Camposol lideró las agroexportaciones peruanas en 2025 con ventas externas por US$ 474 millones.

Camposol lideró las agroexportaciones peruanas entre enero y noviembre de 2025, con envíos por US$ 474 millones, de acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). A esa empresa, le siguió Machu Picchu Foods (US$ 454 millones) y Danper (US$ 304 millones).

En el ranking de principales agroexportadoras también figuraron Virú (US$ 278 millones), Beta (US$ 236 millones), Cerro Prieto (US$ 217 millones), Perales Huancaruna (US$ 189 millones) y Olam Agro (US$ 181 millones), entre otras compañías del sector.