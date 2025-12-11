Agroexportaciones peruanas crecieron en un 20.4% entre enero y octubre de 2025. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
, lo cual significó un crecimiento de 20.4% en comparación con el mismo periodo del año pasado, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

La agroindustria reportó un incremento de 17.7% y lideró los envíos, con una participación del 87.4%, mientras que el agro primario registró un crecimiento del 40.9% y concentró el 12.6% restante.

En el caso de los envíos agroindustriales, destacaron los arándanos y las paltas, con variaciones de 14% y 9%, respectivamente. Ambos concentraron el 28% del total.

Otros productos fueron las uvas frescas, cacao en grano, espárragos, mandarinas, mangos, entre otros.

El gerente central de exportaciones de Adex, Diego Llosa, destacó la importancia de la Nueva Ley de Promoción Agraria.

“La norma no solo pretende potenciar la industria de alimentos, también busca fortalecer a los pequeños productores agrarios y la agricultura familiar. Si bien contempla que los beneficios tributarios rijan desde el próximo 1 de enero del 2026, es necesario agilizar la reglamentación para lograr un aprovechamiento oportuno de los incentivos establecidos”, declaró.

Por otro lado, en el caso de los principales destinos, Estados Unidos y Países Bajos fueron los que lideran la lista. Completaron el top de los 10 primeros España, China, Chile, Reino Unido, México, Ecuador, Colombia y Canadá.

En el caso de los envíos agrarios tradicionales, resaltó el café sin descafeinar, con ventas por 1318 millones de dólares, seguido por los demás azúcares de caña o remolacha refinados, melaza de caña, cueros y pieles enteros de bovino, lana sin cardar ni peinar, entre otros.

Sus compradores más importantes fueron Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Canadá y Colombia.

Finalmente, las empresas agroexportadoras, en el rubro de tradicional y no tradicional, más importantes fueron Machu Picchu Foods, Camposol, Danper Trujillo, Virú, Agrícola Cerro Pietro, Complejo Agroindustrial Beta, Perales Huancaruna, Exportadora Romex, Procesadora Laran y Cafetalera Amazónica.

Estados Unidos y Países Bajos fueron los principales destinos de las agroexportaciones. (Foto: Midagri)
