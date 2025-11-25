De acuerdo con el portal Fresh Fruit, los mayores envíos de palta se impulsaron por condiciones climáticas más favorables, mejoras en tecnología agrícola y la entrada en operación de nuevas zonas de cultivo. (Imagen: Andina)
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Aunque aún faltan varias semanas del culminar el 2025, las exportaciones de cinco productos agrícolas ya superaron los valores alcanzados en todo el 2024, según un análisis realizado por Gestión con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

