La exportación peruana de nuez de Brasil llegó a un total de 5.471 toneladas en el 2024. Los envíos generaron ingresos por US$ 40.2 millones, lo que representó un crecimiento de 4% en volumen y de 40% en valor en comparación con el 2023.

Asimismo, el precio promedio se situó en US$ 7.36 por kilogramo, lo que reflejó un incremento de 34%. El mejor desempeño mensual se registró en abril, con el envío de 803 toneladas por un valor de US$ 5.5 millones.

En detalle

La nuez de Brasil peruana llegó a 49 mercados internacionales. Corea del Sur lideró con una participación del 30%, seguido por Estados Unidos (22%) y España (7%). El único cambio en este ranking de importadores fue España, que superó a Turquía y ocupó su lugar en la lista.

Además, las exportaciones hacia Corea del Sur sumaron 1,569 toneladas, valorizadas en US$ 12.3 millones, con un precio promedio de US$ 7.81 por kilogramo. Estados Unidos importó 1.187 toneladas por un valor de US$ 8.8 millones, con un precio promedio de US$ 7.42 por kilogramo.

Por su parte, España adquirió 336 toneladas por US$ 2.7 millones, con un costo promedio de US$ 7.97 por kilogramo.

Compañías líderes

Cabe resaltar que fueron 36 compañías peruanas las que participaron en el mercado exportador de nuez de Brasil en el 2024. White Lion Nuts S.A.C. se destacó como la principal exportadora (27%), seguida por El Bosque Empresa Individual de R. Ltda. (15%), La Nuez S.R.L. (11%), Com Alt de Prod No Trad y Des en Lat Ame – Candela Perú (8%) y Agrícolas y Forestales S.A.C. (8%).

La logística de exportación se dividió entre APM Terminals, que manejó el 53% de los envíos, y DP World, con el 47%.