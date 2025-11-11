Los envíos peruanos al mundo sumaron US$ 8,269 millones en septiembre de este año. Este resultado reflejó un alza de 22.6% en comparación con el mismo mes del 2024 y, además, la acumulación de 17 meses consecutivos de crecimiento.

Así lo informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX. En esa línea, precisó que hay cuatro subsectores que no se han alineado con el éxito del entorno y que continúan a la baja. ¿Cuáles son?

Las razones del éxito

El buen comportamiento se debe, en gran parte, a los mejores precios de los minerales, especialmente del cobre y oro, con aumentos de 9.5% y 42.3%.

Asimismo, en el noveno mes se registró el tercer porcentaje más alto del año (22.6%), solo superado por enero (33.3%) y marzo (27.7%).

Si bien se trata de un desempeño sostenido desde mayo del 2024 –en abril de ese año se registró la última caída de 6%–, en septiembre último se observaron caídas en subsectores clave como joyería (-84.6%), metalmecánica (-23.3%), maderas (-23.2%) y confecciones (-1.7%).

Asimismo, siete de ellos no superan aún sus récord históricos, estos son hidrocarburos (2022), confecciones (2012), minería no metálica (2023), textil (2014), joyería (2024), maderas (2008) y varios (2012).

El subsector metalmecánica aún no sintoniza con el crecimiento de las exportaciones en general. (Foto: ANDINA)

El liderazgo según sector

Según el ‘Reporte de Exportaciones - Septiembre 2025’ del CIEN-ADEX, las exportaciones peruanas ascendieron a US$ 62,864 millones entre enero y septiembre de este año, lo que significó un alza de 17.3% en comparación con el mismo periodo del 2024 (US$ 53,585 millones).

El sector tradicional alcanzó los US$ 46,389 millones, mostrando una variación positiva de 17.3% y representando el 73.8% del total.

La minería fue la actividad líder (US$ 40,354 millones), con un aumento de 19.7% gracias a las mayores ventas de cobre y oro en bruto, que agruparon el 64.8% de la demanda.

Le siguieron el agro primario (29.5%), la pesca tradicional (2.7%) y los hidrocarburos (-3.6%). Sus principales destinos fueron China, al representar el 72.1%; seguido por India, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y EE.UU.

Por su parte, la oferta con valor agregado sumó US$ 16,475 millones, experimentando una evolución de 17.4% con relación al mismo lapso del 2024 (US$ 14,038 millones) y agrupando el 26.2% restante.

Destacaron la agroindustria (US$ 8 mil 361 millones), químico (US$ 1,797 millones), pesca-acuicultura (US$ 1,727 millones), siderometalurgia (US$ 1,581 millones), confecciones (US$ 908 millones), minería no metálica (US$ 749 millones), metalmecánica (US$ 577 millones), textil (US$ 384 millones), varios (US$ 247 millones), joyería (US$ 93 millones) y maderas (US$ 50 millones).

La partida más importante por monto US$ FOB fue la palta (US$ 874 millones) a pesar de contraerse -13.2%. También se despacharon arándanos, uvas frescas, fosfatos de calcio naturales, pota congelada, cinc sin alear, espárragos, alambre de cobre refinado, mangos, preparaciones para alimentación animal, entre otros.

Así se dinamizaron las exportaciones no tradicionales hasta septiembre del 2025. (Foto: Adex)

Mercados en el top

EE. UU. fue el líder (27.8% del total), seguido por Países Bajos (9.3%), Chile (6%), China (5.9%) y España (5.9%). Completaron el top ten Ecuador, Colombia, México, Brasil y Corea del Sur.

Además, de acuerdo con el CIEN-ADEX, un total de 8,183 empresas exportaron 3,955 partidas a 165 países.