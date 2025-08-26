La tasa de vacancia en el mercado de oficinas en Lima se redujo en 0.7 puntos porcentuales, cerrando en 13.2 %. (Foto: More Surco).
La tasa de vacancia en el mercado de oficinas en Lima se redujo en 0.7 puntos porcentuales, cerrando en 13.2 %. (Foto: More Surco).
De acuerdo con el último reporte de Cushman & Wakefield, el mercado de oficinas en Lima registró una tendencia positiva durante el segundo trimestre de 2025, con señales claras de recuperación y mayor estabilidad. La absorción neta alcanzó los 7,540 m², superando lo reportado en trimestres anteriores y reflejando un repunte en la demanda por espacios corporativos. En paralelo, la tasa de vacancia se redujo en 0.7 puntos porcentuales, cerrando en 13.2 % y consolidando así una tendencia descendente en la disponibilidad. ¿Qué comportamientos se ven el mercado actualmente?

