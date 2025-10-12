Sophie Crown acaba de abrir su tienda en Paseo Begonias, en pleno corazón financiero de San Isidro, bajo el formato Sophie House. Crédito: Difusión
A 14 años de haber fundado la marca peruana Sophie Crown, su creadora se prepara para cerrar su mejor año histórico. La firma, que acaba de sumar dos nuevas tiendas físicas en Lima, crece en un contexto donde —dice— el consumidor peruano ha vuelto a lo presencial, a buscar experiencias y conexión. Y es precisamente en ese terreno donde su propuesta —joyas y accesorios concebidos como herramientas de estilo para la mujer— se despliega con nuevos formatos.

