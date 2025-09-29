Paseo Begonias, el complejo desarrollado por Urbanova, brazo inmobiliario del Grupo Breca, amplió su propuesta culinaria con la inauguración de dos nuevos conceptos: Casa Sarao y Melt. Con estas incorporaciones, la zona gastronómica del espacio supera ya las 20 alternativas, consolidándose como un ecosistema que reúne a miles de oficinistas, vecinos, turistas y visitantes en el corazón de San Isidro.

Casa Sarao, respaldado por el chef peruano Jorge Muñoz, presenta una propuesta de cocina española, mientras que Melt apuesta por el comfort food con clásicos americanos a la parrilla y un brunch disponible durante todo el día. Estos restaurantes se suman a una oferta diversa que incluye nombres como La Sanahoria, Olivia, Maras, Rutina y Barrio.

La nueva área gastronómica complementa al food hall Popurrí, inaugurado en el primer trimestre de 2025, que ocupa 1,500 m² y concentra 14 propuestas lideradas por reconocidos chefs como Hajime Kasuga, Flavio Solórzano, Emilio Macías, Palmiro Ocampo, Pablo Profumo y Christian Bravo.

Más allá de la gastronomía, Paseo Begonias integra un portafolio de retail y servicios que incluye marcas internacionales como Zara y Mac Center, tiendas como Casa Ideas y Miniso, boutiques especializadas como Sophie Crown, Doménica Padilla o Dermotienda, además de bancos, servicios de salud y la presencia del Hotel Westin y la Clínica Internacional.

“Paseo Begonias es un destino único desarrollado para la comunidad urbana y que se seguirá consolidando en el tiempo. Es un lugar diseñado para integrarse a la vida de ejecutivos, vecinos, visitantes y turistas. Con la incorporación de Popurrí, Casa Sarao y Melt, buscamos fortalecer nuestro posicionamiento como un referente gastronómico en San Isidro y en la ciudad”, señaló Giacomo Sissa, CEO de Urbanova, durante la presentación oficial realizada el viernes 26 de septiembre.

Torre Rosales: el siguiente paso de Paseo Begonias

La consolidación de Paseo Begonias avanza con el desarrollo de Torre Rosales, un proyecto que forma parte del plan maestro del complejo. La iniciativa contempla la construcción de una torre de 22 pisos con cerca de 30,000 m² de oficinas clase A, junto con una segunda torre de 12 niveles destinada a un hotel de estadía extendida. La inauguración está prevista para 2027.

Dicha edificación destacará por sus plantas de hasta 1,500 m², iluminación natural en los cuatro frentes, altura libre de 4 metros entre pisos y sistemas de insonorización y climatización de última generación. El proyecto incluirá además más de 500 estacionamientos, terraza en la azotea, centro de convenciones, salón de usos múltiples, restaurantes, gimnasio, cafeterías, un comedor de 750 m² y una plaza central que articulará los espacios.