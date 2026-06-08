El lunes 8 de junio, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, en medio de cautela de los inversionistas por el escenario nacional, tras la segunda vuelta electoral y una diferencia de votos ajustada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.479. Cabe mencionar que el viernes pasado, previo a las elecciones, cerró la jornada S/ 3.474 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 3.27% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.518 y se vende a S/ 3.438, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.450 a la compra y S/ 3.485 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar inicia la semana en Perú manteniéndose en niveles elevados respecto a los registrados a inicios de junio. La fortaleza del dólar responde principalmente a la cautela de los inversionistas por el escenario nacional, un día después de la segunda vuelta electoral y una diferencia de votos ajustada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

En el mercado peruano, la moneda estadounidense ha mostrado una tendencia alcista durante los últimos días, tras haber cotizado cerca de S/ 3.41 a comienzos de mes.

En cuanto a las bolsas latinoamericanas, el inicio de la semana está marcado por la expectativa de los inversionistas respecto a datos económicos internacionales y a las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales. Los mercados de la región suelen moverse en función del comportamiento de Wall Street, de los precios de las materias primas y de la evolución del dólar a nivel global.