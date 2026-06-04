Dólar. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El jueves 4 de junio, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, con los inversionistas atentos a los datos de empleo e inflación estadounidenses, factores que influyen directamente en los flujos de capital hacia los mercados emergentes.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.61% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.410 y se vende a S/ 3.430, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.415 a la compra y S/ 3.422 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

En el ámbito financiero regional, las bolsas latinoamericanas operan con cautela ante las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos y la evolución de los mercados internacionales. Los inversionistas siguen atentos a los datos de empleo e inflación estadounidenses, factores que influyen directamente en los flujos de capital hacia los mercados emergentes.

En este contexto, las plazas bursátiles de países como México, Brasil, Chile y Perú muestran movimientos moderados, alternando avances y retrocesos según el comportamiento de las materias primas y las perspectivas económicas globales.

Sin embargo, los analistas advierten que la evolución de las tasas de interés internacionales y los acontecimientos políticos y económicos de la región seguirán siendo determinantes para el comportamiento del tipo de cambio y de las bolsas latinoamericanas durante las próximas semanas.

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