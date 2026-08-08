El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó que se ha elaborado un consolidado de la maquinaria disponible en el Estado, incluyendo equipos del Ejército, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Transportes, con el objetivo de acelerar los trabajos de prevención.

En esa línea, agregó que el Gobierno ha identificado 569 puntos críticos a nivel nacional que serán atendidos de manera prioritaria ante la próxima temporada de lluvias asociada al Fenómeno El Niño.El ministro de Defensa dijo que el Ejército movilizará batallones de ingeniería hacia las zonas consideradas prioritarias. Entre las labores previstas se encuentran la descolmatación de ríos y quebradas, así como la culminación de infraestructura de prevención.En el caso de Piura, considerada una de las zonas más sensibles, se prevé retirar vegetación del cauce del río para permitir el ingreso de maquinaria y ejecutar la descolmatación de cerca de dos millones de metros cúbicos de sedimentos. El Gobierno también evalúa implementar trabajos durante las 24 horas, incluso en horario nocturno, mediante el uso de reflectores.Respecto a las geomallas instaladas durante el fenómeno de El Niño de 2017, Belaúnde explicó que varias se encuentran actualmente cargadas con grandes cantidades de rocas y ya cumplieron su función.Según explicó, estas estructuras no pueden ser reutilizadas ni simplemente limpiadas, por lo que deberán instalarse nuevas geomallas diseñadas específicamente para cada quebrada.

Fuerzas Armadas contra la inseguridad

Durante la entrevista, el ministro también anunció que las Fuerzas Armadas tendrán una participación más activa en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Detalló que ya se ha iniciado el despliegue de personal militar para brindar protección en determinados patios de operaciones de empresas de transporte. Este despliegue, afirmó, se incrementará progresivamente en corredores considerados estratégicos.La estrategia se desarrolla en coordinación con el Ministerio del Interior y contempla un paquete legislativo que deberá ser evaluado por el Congreso, a fin de establecer un marco legal sólido que permita ampliar las funciones de los militares frente a la criminalidad.Belaúnde sostuvo que la Policía Nacional mantendrá el rol constitucional principal en materia de seguridad interna, pero consideró necesario que las Fuerzas Armadas tengan una participación “más preponderante y directa”.